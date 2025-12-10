Diputados del PRI apoyaron deuda del Gobierno de Sinaloa para que hagan la obra que exigen

Las y los diputados locales del PRI apoyaron la autorización al Gobierno del Estado para la contratación de un crédito hasta por 2 mil 200 millones de pesos para que se realicen las obras públicas que tanto se exigen, dijo el dirigente en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo.

“Nosotros hemos demostrado como oposición que no somos una oposición radical, cuando Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) era oposición siempre era no a todo, siempre se oponía a todo fuera benéfico o no fuera benéfico para la sociedad, para los municipios, para el Estado o para la Federación”, añadió.

“Y nosotros valorando esta parte que no hay recursos por parte de la Federación para poder llevar a cabo estas obras que exigimos, para poder llevar a cabo ese apoyo a la educación, a la salud, a la ganadería, a la pesca, a la agricultura y revisando el nivel del endeudamiento que tiene el Estado se determinó poder solicitar este préstamo y es por eso que nuestros diputados, en lo personal platicando con ellos, votaron a favor”.

Añadió que el voto a favor el pasado martes en el Congreso del Estado se emitió porque es urgente que haya apoyo a los diferentes sectores, porque sí levantan la voz, porque sí exigen, sí solicitan que haya apoyo a la agricultura, la pesca, la ganadería, a la educación, a la salud, a la seguridad, pero el Gobierno federal tiene en el olvido al Estado de Sinaloa y a cada uno de los municipios.

”Porque ellos piensan desde Los Pinos (Palacio Nacional) que en Sinaloa no nos hace falta el recurso y que en Sinaloa no hace falta un plan para Sinaloa, definitivamente aquí tenemos que hacer algo y por ello es que nuestros diputados locales votaron a favor (de que el Gobierno estatal solicite ese préstamo) para que ese recurso llegue y serán muy vigilantes que ese recurso sea etiquetado como se puedo reasignar en las diferentes áreas”.

Dio a conocer que la reasignación del Presupuesto del 2026 fue en el Instituto Sinaloense de Cultura, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. a Servicios de Salud en Sinaloa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Economía, esta última que es lo que tanto se señala para que se brinde apoyo a los pequeños y medianos empresarios.

La reasignación de recursos también fue para el Instituto Sinaloense del Deporte, a la Secretaría de Pesca y Acuacultura y al Instituto Estatal de Protección Civil, continuó.

“Esta es la tabla de reasignación del presupuesto, esto es lo que hemos solicitado y hemos exigido durante tanto tiempo nosotros como oposición y seríamos muy incongruentes salir todo el año a exigirlo y a pedirlo y que a la hora que haya una oportunidad para cada una de estas áreas negarles la oportunidad a cada una de estas áreas”, reiteró.

“Seríamos incongruentes con los agricultores, con los ganaderos y con los pescadores solicitar algo y a la hora que se abra una puerta para tener ese apoyo se los neguemos, somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y estamos del lado de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la salud, de la educación, de los micro, pequeños y medianos empresarios, aquí está el PRI demostrando que antes de la politiquería está nuestro compromiso con nuestro País, con nuestro Estado y con nuestro Municipio y está nuestro compromiso con cada una de estas áreas”.

La autorización de la solicitud de dicho crédito al Gobierno de Rubén Rocha Moya fue aprobada el martes por 38 diputadas y diputados locales de los diferentes partidos políticos, y se tuvo dos votos en contra de legisladores de Morena.