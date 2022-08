Director del Hospital General descarta enfermo de viruela del mono en Mazatlán

El posible caso de un enfermo de viruela del mono en Mazatlán fue descartado por el director del Hospital General de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo Hernández.

Este jueves, la Secretaría de Salud estatal informó de un posible caso de esta enfermedad en Mazatlán, pero Verdugo Hernández negó que se haya tratado de este mal y dijo que era “rash”, una enfermedad cutánea.

“Este paciente más que nada llegó por hipertermia, ataque al estado en general, no tenía en el tracto respiratorio, y presentaba algunas lesiones, pero más que nada era ‘rash’, fue por eso que él acudió, pero era ‘rash’, nada qué ver”, indicó.

“De hecho, ya el miércoles yo estuve hablando con el compañero que vino, no cumplía con los variantes que nosotros tenemos, no encajaba realmente como un caso, fue sospechoso, pero no fue”, añadió.

El paciente no cumplió con las variables requeridas para que se diagnostique con viruela del mono, detalló, es por eso que fue regresado a su casa para que continúe su tratamiento.

“Un masculino de 48 años, nosotros tenemos unas cosas que se llaman variables operacionales, no las cumplía todas, y el paciente se fue a su casa, se les tomó sus estudios, está en su casa”, precisó.