Dirigencia del PAN en Mazatlán se renovará el próximo 21 de septiembre

El 21 de septiembre se elegirá a quienes integrarán el próximo Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán que por equidad de género será encabezado por una mujer, dio a conocer el actual presidente de dicho instituto político en este municipio, Evaristo Corrales Macías.

”El 21 de noviembre llevaremos a cabo la elección del nuevo Comité Directivo Municipal del PAN en Mazatlán, ha salido la convocatoria para que ese día se lleve a cabo la elección, hay una característica principal dentro de esta convocatoria, el próximo presidente municipal del PAN en Mazatlán será mujer en los términos que ha planteado la convocatoria”, añadió Corrales Macías sobre esta elección que es a través del voto directo de la militancia en la Asamblea Municipal.

”Y cumpliendo con los criterios y leyes de paridad en esta convocatoria se van a cambiar 18 comités directivos municipales y habrá por lo menos nueve mujeres encabezando los comités directivos municipales en Sinaloa cumpliendo con los criterios de paridad a los que estamos obligados como partido político a cumplir”, apuntó.

Por ello dijo que se han realizado los preparativos para que la Asamblea Municipal donde se realizará dicha elección se lleve a cabo en los mejores términos y la militancia de Mazatlán pueda elegir a quien encabezará y será la próxima presidenta del CEM en Mazatlán.

Expresó que el registro de aspirantes vence el 1 de septiembre, por lo que se espera que en los próximos días se registren quienes buscarán la dirigencia de ese partido político en este municipio en la asamblea en la que también se elegirán a los consejeros estatales y nacionales del PAN.

Precisó que en los dos nuevos municipios de Sinaloa aún no hay Comité Directivo Municipal, sino una representación, por lo que en ellos aún no se realizará la elección correspondiente en los 18 restantes de la entidad.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la secretaria general y la secretaria adjunta del CEM en Mazatlán, Laura Delia Gavica Hernández y Alicia Malagón Sarmiento, así como por el coordinación de Atención a la Militancia del mismo comité, Marco Antonio Peraza Torres, también dio a conocer que en septiembre se estará llevando a cabo el aniversario 86 de la fundación del PAN a nivel nacional,

Se tiene registrada como sede de la Asamblea Municipal las instalaciones del CDM del OAM, pero es posible que se tenga un cambio de sede para tener condiciones óptimas para que el militante pueda acudir a emitir su voto y estar presente durante el desarrollo de dicha asamblea, continuó Corrales Macías.

También informó que en Mazatlán se realizarán algunas actividades para esa celebración como un concurso de oratoria, principalmente con la participación de jóvenes, el concurso tradicional de ajedrez “Manuel Gómez Morín” con la idea también de incentivar y aprovechar esta coyuntura para incentivar la participación de los jóvenes, sobre todo de sociedad civil”, dio a conocer.

Lo anterior, precisó, pues como partido están obligados a realizar actividades que permitan vincular a este instituto político con la sociedad y con los jóvenes para construir el relevo generacional y buscar la participación cada vez de más jóvenes en el PAN, en la política y en la toma de decisiones que a futuro se requerirán y que sin la participación de los jóvenes de la nueva generación será imposible seguir construyendo esperanza presente.