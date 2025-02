Dirigencia del PRI en Mazatlán reprueba gestión del Gobierno Municipal

El Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán y sus dirigentes calificaron de reprobatoria la actual administración del Gobierno Municipal y su Presidenta Estrella Palacios Domínguez.

José Luis Arreola Montoya, presidente del PRI Mazatlán, evaluó los 100 días de trabajo del Ayuntamiento de Mazatlán como pésimos al no cumplir con nada respecto al tema de seguridad y servicios, reiterando la solicitud de aplazamiento del desarrollo del Carnaval.

“No hay como ayudarlos, la calificación de la administración del Gobierno Municipal es reprobatoria”, externó Arreola Montoya.

“No ha dado seguridad, ella (Estrella Palacios) se comprometió a dar seguridad y no ha pasado. Ayer (miércoles) se desató ‘el infierno’ en Mazatlán”.

El dirigente informó que apenas en el mes de enero pasado han muerto 35 personas en el puerto y 45 desaparecidos.

“Apenas este miércoles hubo dos personas muertas en la colonia Independencia, hubo grupos armados en un kínder, se han suspendido clases, algo que jamás antes había pasado, en Santa Fe se levantaron personas, hay menores desaparecidos, ya no nomás son mayores de edad”.

Señaló que la Alcaldesa no ha podido con el paquete ni tampoco el de Seguridad Pública.

Enumeró que van muchos negocios cerrados por el tema de la inseguridad, alrededor de 10 antros también han tenido que dejar de laborar y la economía va en picada en estos cinco meses.

“Exigimos seguridad para Mazatlán, queremos servicios dignos y no de cuarta, están reprobados en el tema de deportes, de Jumapam y de todos los servicios”.

Reiteró que no existe un plan integral para salir adelante, no hay capacidad de los funcionarios municipales, debido a que la mayoría no son de Mazatlán y su interés es únicamente particular y no de la ciudadanía.

“Es un Gobierno corrupto para el PRI, no hay transparencia, nomás llegaron a la administración y pidieron prestado, no han solicitado las licitaciones, nomás se han endeudado”.

Recalcó que se necesita un plan de movilidad porque se está atorado a todas horas con el tráfico que existe.

“Este Gobierno es lo mismo que se vivió con ‘El Químico’ (Luis Guillermo Benítez Torres), Édgar González Zataráin y ahora con la actual Presidenta. Todos son lo mismo”.

El dirigente del PRI terminó descalificando a gran parte de los regidores municipales.

“La mayoría de los regidores están vendidos, no hay oposición, todos son comparsas y nomás están listos para la foto y el glamour”.