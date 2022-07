Dirigente de Morena en Sinaloa afirma que no respaldarán a ‘El Químico’ hasta que terminen investigaciones en su contra

Hasta que no finalicen las investigaciones contra la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por la compra de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, no habrá respaldo de Morena hacia “El Químico”, afirmó Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de Morena en Sinaloa, e Imelda Castro Castro, Senadora de la República por el mismo partido.

Cuestionados sobre los viajes del Presidente Municipal, el oneroso gasto en las luminarias, y si hay un respaldo a favor de él, Guerrero Verdugo mencionó que todos tienen que respetar los principios de Morena, y que será hasta que finalicen las investigaciones en su contra, cuando decidirán si respaldar o no al Presidente Municipal mazatleco.

“En Morena tenemos tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos nuestros representantes populares tienen que llevar a pie puntillas esos principios”.

-- ¿Cree que ‘El Químico’ los está cumpliendo?

“Todo aquel funcionario que no le responda al pueblo, todo aquel funcionario que haga cosas indebidas tendrá que asumir su responsabilidad, en Morena no vamos a solapar a nadie que pase sobre esos principios, nosotros lo que vamos a hacer es respetar las decisión de los órganos que vayan a investigar y a juzgar, si dicen que es inocente, vamos a respaldar a nuestros representantes, si dicen que tiene culpa, pues tendrá que afrontar lo que ellos hagan, sus acciones”.

El líder de Morena en Sinaloa sostuvo que desde el partido no se solapará a nadie, e instó a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones necesarias contra cualquier integrante de Morena que haya que ser cuestionado por posiblemente manejarse indebidamente.

“El partido no va a solapar a nadie que no le cumpla al pueblo, son servidores del pueblo, no están para servirse del pueblo”, afirmó.

En tanto Imelda Castro Castro, Senadora de la República por Morena, invitó a la Auditoría Superior del Estado a investigar a fondo el tema de las luminarias, y de haber hechos qué castigar, se presenten las denuncias correspondientes.

“Ese veto se está dando en estos días (veto del Estado contra Azteca Lighting), a partir de una investigación que se ha realizado y de un incumplimiento de contrato...cuando esto se dio en el Gobierno del Estado no se había hecho esa investigación, entonces ahora que ya está esa investigación se tiene qué cotejar, verificar, ese tipo de comportamientos. La Auditoría tiene qué ver con otros ojos a esta empresa”.

-- ¿Es una petición a la ASE, que hagan bien su trabajo?

“Exactamente, la Auditoría Superior del Estado es en primera instancia el organismo que depende del Congreso del Estado, que debe hacer su trabajo bien, y de ahí se desprende todo lo demás, porque la ASE puede presentar lo que es una reparación del daño y todo, pero también puede presentar denuncias ante la Fiscalía y es Autónoma”.