Discuten sobre la importancia del agua en foro organizado por la Jumapam

En el marco del Día Mundial del Agua, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán llevó a cabo el foro titulado “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, un espacio de reflexión donde especialistas abordaron la relación entre el acceso al agua y la equidad de género.

El evento reunió a expertos de distintas áreas como investigación, psicología, ingeniería y bioquímica, quienes coincidieron en la necesidad de visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres tanto en el ámbito social como en el profesional, particularmente en sectores relacionados con el agua y el saneamiento.

El panel estuvo integrado por la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Carolina Ruiz Fernández; el psicólogo José Luis Muñiz Romero; y la especialista Karla Elisa Martínez Lemus, quienes compartieron sus perspectivas sobre el tema “Agua y Género”.

Durante su participación, Ruiz Fernández expuso la problemática de la violencia contra las mujeres, así como las limitaciones que enfrentan, especialmente durante el embarazo, derivadas de estereotipos y expectativas culturales arraigadas.

Muñiz Romero abordó el tema desde el ámbito social y familiar, destacando la importancia de generar redes de apoyo que permitan a las mujeres desarrollarse plenamente y enfrentar situaciones adversas o en un mundo laboral que las excluye.

Martínez Lemus centró su intervención en el saneamiento de las aguas residuales en Mazatlán, subrayando la relevancia de las plantas de tratamiento y la necesidad de incluir a más mujeres en estas áreas del conocimiento.

“Buscamos abrirles a los jóvenes el enfoque que tienen de sus estudios, ampliarles el panorama y que reconozcan nuevas áreas donde pueden desarrollarse, además de la importancia del saneamiento del agua para la salud pública y el medio ambiente”, expresó.

El foro fue encabezado por el gerente de Jumapam, Jorge González, y contó con la asistencia de autoridades como Monserrat Cortés Echeagaray, la regidora Claudia Gabriela Luna y Juan Carlos Ruiz Sañudo, jefe del Departamento de Estadística de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.



Continuarán las actividades este fin de semana

Jumapam anunció que este sábado continúan las actividades por el Día Mundial del Agua, destacando una nueva jornada de limpieza sabatina por parte de los trabajadores, la cual llegará hasta la zona de Los Horcones, donde se potabiliza la mayor parte del agua que viene aquí a la ciudad.

Además de la limpieza, se espera que también haya una jornada de arborización en el área, así como actividades de pintura. Mientras que el domingo se llevará a cabo la Carrera “Corre por el Agua y haz la diferencia”, a celebrarse a la altura del Parque Ciudades Hermanas.