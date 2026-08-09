$!Disfrutan bañistas entre aguas negras y menos saturación de Playa Pinitos

Entre aguas negras que rebosan de una alcantarilla de drenaje en el Paseo Claussen y menos saturación de espacios que otros fines de semana, decenas de bañistas disfrutan este domingo de la Playa Pinitos. En la esquina del Paseo Claussen y la calle Jabonería, en la Colonia Los Pinos, este 9 de agosto rebosan centenares de litros de agua de drenaje hacia la playa y de ahí llegan al mar. Pese a ello, varias personas, entre niños y adultos, disfrutan bañándose en el mar sin reparar en el riesgo de que el agua contaminada puede provocarles enfermedades en la piel.







Aunque el derrame de aguas negras ya lleva varias semanas, principalmente en los días después de que se presentan fuertes lluvias en la ciudad, comerciantes de la zona dicen que no ha acudido personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para realizar trabajos de desazolve en la red de drenaje y resolver el problema de contaminación en la zona. Mientras tanto, sobre la arena, cerca del mediodía de este domingo se observó menor saturación de sombrillas, mesas y sillas sobre la arena, pero sí se ven negocios de venta de mariscos y otros alimentos. Esta disminución de la saturación se ve luego de que la semana anterior personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizaron el pasado 31 de julio un operativo de revisión de permisos para liberar espacios públicos en el lugar.







El sábado intentaron realizar un nuevo operativo, pero se encontraron con la resistencia de algunos turistas, por lo que decidieron retirarse, pero advirtieron que ordenarán el lugar. Una de los comerciantes consultado dijo que todos los que laboran en ese sitio cuentan con el permiso correspondiente y lo que las autoridades quieren es que trabajan pegados a la barda del malecón y no acaparen espacios sobre la arena. Por ello, manifestó este domingo que no tienen sombrillas con mesas y sillas plantadas o previamente colocadas, las instalan ya que alguna persona les solicita el servicio y es donde el cliente les pida colocarlas.





