$!Disfrutan centenares de personas de playas y atractivos de Mazatlán en este fin de semana largo

Centenares de personas disfrutan de las playas y atractivos de Mazatlán en el presente fin de semana largo por la celebración del natalicio de Benito Juárez García.

Niños, adolescentes y adultos acuden a las diferentes playas de este puerto, desde la Isla de la Piedra hasta punta Cerritos, para refrescarse en el mar, jugar en la arena o disfrutar de alimentos y bebidas debajo de paraguas o en restaurantes de palapas.

También realizan paseos en paracaídas, caminan sobre el malecón o circulan en vehículos en el paseo costero y turístico este domingo.