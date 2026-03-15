$!Disfrutan centenares de personas de playas y atractivos de Mazatlán en este fin de semana largo

Centenares de personas disfrutan de las playas y atractivos de Mazatlán en el presente fin de semana largo por la celebración del natalicio de Benito Juárez García.
Niños, adolescentes y adultos acuden a las diferentes playas de este puerto, desde la Isla de la Piedra hasta punta Cerritos, para refrescarse en el mar, jugar en la arena o disfrutar de alimentos y bebidas debajo de paraguas o en restaurantes de palapas.
También realizan paseos en paracaídas, caminan sobre el malecón o circulan en vehículos en el paseo costero y turístico este domingo.
Entre las playas más concurridas se encuentran las cercanas al Monumento al Pescador, Pinitos, tramos en la Zona Dorada, entre otras.
Ahí, mazatlecos y turistas disfrutan de este fin de semana largo adelantado, ya que en escuelas y trabajos se dio como asueto adelantado el lunes 16 en lugar el próximo sábado cuando se celebra el natalicio de Benito Juárez García el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca.
Los turistas también visitan lugares como la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada para ver el espectáculo del clavadista, suben al Cerro del Crestón o Faro, van a la Plazuela Machado, a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y visitan los puestos de venta de souvenir en el Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, en el Centro de la Ciudad.
Este puente largo, aunque no se ven las playas saturadas, sino con asistencia moderada, transcurre con una temperatura máxima de 28 grados Celsius y a una semana de que comience la primavera el 20 del presente mes en el Hemisferio Norte de la Tierra, donde se encuentra la República Mexicana.