$!Disfrutan chicos y grandes de posada navideña en el Mercado Orgánico de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una jornada especialmente significativa fue la que se vivió este sábado en el Mercado Orgánico de Mazatlán, al celebrarse una posada navideña que reunió a familias, productores locales y visitantes. Desde temprana hora, la Plazuela Zaragoza se llenó de un ambiente festivo y familiar, donde los asistentes pudieron disfrutar de una programación variada de actividades, desde rifas hasta música en vivo, así como la venta de artículos especiales elaborados para la temporada. Estos productos, muchos de ellos elaborados de manera artesanal, reflejaron el esfuerzo de los productores locales por ofrecer opciones acordes a las fechas decembrinas, sin perder el enfoque orgánico y sustentable que distingue al mercado.









Uno de los momentos más esperados de esta jornada navideña fue la tradicional piñata, donde se reunieron niñas y niños en un ambiente de algarabía y sana convivencia, tratando de romperla y en espera de la lluvia de sorpresas que escondía en su interior. Las risas, la música y la participación activa de los más pequeños, dieron un toque especial a la celebración. Otro atractivo importante del día fue la imagen que el mercado aportó a esta experiencia navideña, donde cada uno de los locales lució decoraciones alusivas a las festividades, con detalles artesanales, colores propios de la temporada y elementos que evocaron las fiestas decembrinas.







Con este tipo de ambientación, así como el uso de gorritos y diademas especiales por parte de los comerciantes, permitió que los visitantes pudieran recorrer el lugar en un entorno cálido y acogedor, acorde al espíritu de la posada. Durante el evento también se contó con la presencia de Noelia, candidata a Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, quien se sumó a algunas actividades y convivió con niñas y niños.

Su participación fue bien recibida por las familias y asistentes, lo que contribuyó a dar un matiz especial al evento. Con esta posada navideña, el Mercado Orgánico de Mazatlán reafirmó su compromiso con la comunidad, promoviendo espacios de encuentro que fortalecen la convivencia familiar, impulsan al consumo local y preservan las tradiciones.