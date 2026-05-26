$!Disfrutan cientos de estudiantes de secundaria del ‘Mazatlán Fest’ en Parque Central

En medio de un ambiente de alegría, convivencia y entretenimiento, alrededor de 250 estudiantes de secundaria disfrutaron este martes del evento “Mazatlán Fest”, organizado por el Instituto Municipal de la Juventud para celebrar el Día del Estudiante en Parque Central. Jóvenes de planteles como ETI 5, ETI 77, Federal 3, Federal 1 y secundaria Pesquera acudieron desde temprana hora al recinto, donde participaron en diversas dinámicas recreativas, deportivas y culturales diseñadas para fomentar la convivencia y el desarrollo social entre los alumnos.









Durante la jornada, los estudiantes disfrutaron de competencias deportivas, juegos inflables, toro mecánico, presentaciones artísticas a cargo de jóvenes talentos, paseos en el lago y recorridos en bicicleta. Además, se ofreció una variedad de alimentos y bebidas como sushi, bebidas coreanas y helados. La directora del Instituto Municipal de la Juventud, Arantxa Ahumada, encabezó la inauguración oficial del evento, donde dirigió un mensaje a los asistentes invitándolos a disfrutar la experiencia y fortalecer los lazos de amistad entre compañeros. “Estamos realizando esta actividad, este festejo para conmemorar el Día del Estudiante al que llamamos el ‘Mazatlán Fest’. Invitamos a diferentes secundarias y aproximadamente tenemos entre 270 a 300 estudiantes confirmados. Fue un evento abierto al público y todos la pasaron en grande”, expresó Ahumada.







