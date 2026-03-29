$!Disfrutan cientos de personas de playas y atractivos de Mazatlán en este Domingo de Ramos

Aunque lejos de verse abarrotadas, ya son centenares de personas las que disfrutan de las playas de Mazatlán en este Domingo de Ramos, con el que la Iglesia católica inicia la Semana Santa para celebrar la pasión y resurrección de Jesucristo. En fines de semana anteriores en la bahía los bañistas se congregaban principalmente en playas como Pinitos y cerca del Monumento al Pescador, pero ahora ya se extienden a otras áreas frente a la Avenida del Mar, pero sin que se vean grandes aglomeraciones de personas.









Los bañistas acuden a playas como la Isla de la Piedra, tramos de la Zona Dorada, Brujas y Cerritos, en donde también disfrutan de paseos en paracaídas, ingieren alimentos y bebidas y se refrescan en el mar. Los visitantes también realizan paseos por la zona turística, principalmente en aurigas y visitan lugares como el Cerro del Crestón o Faro, la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada y la Zona Dorada.







