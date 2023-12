“A mí me encantó, me encantó demasiado que quiero venir hasta mañana, todos los días ¿Antes habías patinado sobre hielo? No, nada más en patines normales, y pues con ese muchacho que está allá de azul, con él aprendí poco a poco la técnica de que tengo que levantar los pies y de mantener el equilibrio”.

Algunos de ellos acompañaron a sus hijos en el paseo, no quisieron perderse la oportunidad de volver a su infancia, aunque se por unos minutos.

“Súper bien, la verdad que pues en Mazatlán no tenemos normalmente esta diversión, es una experiencia y una aventura estar aquí, nunca había patinado, es la primera vez, normales si cuando era niño”, dijo un padre.

“Pues a mí se me hace bien porque es una novedad para ellos, como es la primera vez del niño, se me hace bien, porque son unas costumbres que no se habían dado aquí, se me hace muy bien que piensen en los niños”.