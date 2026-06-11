$!Disfrutan decenas de alumnos y comensales en Mazatlán del partido de futbol entre México y Sudáfrica

Alumnos de la Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y comensales de algunos restaurantes ubicados en el Paseo Olas Altas disfrutan este jueves del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica.
En el plantel educativo ubicado frente a la Glorieta del Escudo no se suspendieron las clases este 11 de junio, pero personal de la escuela colocó una pantalla para que las y los estudiantes disfruten de la inauguración del Mundial y del primer partido en México, pues la justa también se realiza en Estados Unidos y Canadá.
Como parte de la convivencia a la población estudiantil también se les dio álbumes del Mundial para intercambiar estampitas de los jugadores participantes.
En algunos restaurantes del Paseo Olas Altas decenas de comensales también disfrutan del encuentro deportivo en pantallas instaladas en esos lugares.
Otros restaurantes de la zona y del Centro Histórico se encuentran sin comensales cerca del mediodía de este jueves.
Poco a poco al Paseo Olas Altas también llegan algunas personas para asistir al evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán, que iniciará a las 14:00 horas donde se tendrá música en vivo, la Placita del Bienestar e intercambio de estampitas del álbum del Mundial.