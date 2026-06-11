$!Disfrutan decenas de alumnos y comensales en Mazatlán del partido de futbol entre México y Sudáfrica

Alumnos de la Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y comensales de algunos restaurantes ubicados en el Paseo Olas Altas disfrutan este jueves del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica.

En el plantel educativo ubicado frente a la Glorieta del Escudo no se suspendieron las clases este 11 de junio, pero personal de la escuela colocó una pantalla para que las y los estudiantes disfruten de la inauguración del Mundial y del primer partido en México, pues la justa también se realiza en Estados Unidos y Canadá.

Como parte de la convivencia a la población estudiantil también se les dio álbumes del Mundial para intercambiar estampitas de los jugadores participantes.