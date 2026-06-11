Mazatlán
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Celebración

Disfrutan decenas de alumnos y comensales en Mazatlán del partido de futbol entre México y Sudáfrica

La inauguración del Mundial y el partido inaugural es seguido en una escuela y en restaurantes
Belizario Reyes |
11/06/2026 13:58
11/06/2026 13:58

Alumnos de la Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y comensales de algunos restaurantes ubicados en el Paseo Olas Altas disfrutan este jueves del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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En el plantel educativo ubicado frente a la Glorieta del Escudo no se suspendieron las clases este 11 de junio, pero personal de la escuela colocó una pantalla para que las y los estudiantes disfruten de la inauguración del Mundial y del primer partido en México, pues la justa también se realiza en Estados Unidos y Canadá.

Como parte de la convivencia a la población estudiantil también se les dio álbumes del Mundial para intercambiar estampitas de los jugadores participantes.

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En algunos restaurantes del Paseo Olas Altas decenas de comensales también disfrutan del encuentro deportivo en pantallas instaladas en esos lugares.

Otros restaurantes de la zona y del Centro Histórico se encuentran sin comensales cerca del mediodía de este jueves.

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Poco a poco al Paseo Olas Altas también llegan algunas personas para asistir al evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán, que iniciará a las 14:00 horas donde se tendrá música en vivo, la Placita del Bienestar e intercambio de estampitas del álbum del Mundial.

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