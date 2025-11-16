$!Disfrutan familias un domingo en Parque Central tras inauguración del Sendero de Paz, en Mazatlán

Desde temprano, papás, mamás e hijos acudieron al renovado espacio en busca de momentos de diversión y unión. Y es que uno de los puntos más concurridos fue el parador fotográfico de letras de Mazatlán, donde los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías en un ambiente natural y familiar.

MAZATLÁN._ Con la intensión de convivir y pasar el rato, familias mazatlecas aprovecharon este domingo para visitar el Parque Central y conocer las nuevas atracciones que este ofrece, luego de que fuera inaugurado oficialmente como Sendero de Paz este sábado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Los más pequeños también se vieron beneficiados con el sendero, ya que pudieron jugar en la nueva área recreativa, equipada con columpios, volantín, resbaladilla y casas de juego instaladas por personal de Servicios Públicos recientemente. Asimismo, el tradicional trenecito ofreció recorridos a los niños y niñas alrededor del parque.

Mientras tanto, los adultos organizaron picnics y paseos al aire libre, aprovechando las áreas verdes para descansar o convivir. Durante el mediodía, también se observó a varias parejas recorriendo los senderos.

Por su parte, los deportistas tampoco faltaron a su cita semanal, utilizando los caminos del Parque Central para trotar, andar en bicicleta o practicar patinaje, como ya es tradición en este espacio recreativo.

Cabe recordar que la Alcaldesa Estrella Palacios indicó el sábado que la rehabilitación de Parque Central tuvo una inversión de 4.8 millones de pesos, con la cual se realizó una mejora integral del sitio; mismas que beneficiarán a más de 400 mil personas que visitan el parque a lo largo del año.