Disfrutan más de 16 mil personas ‘Mazatlán, la Fiesta del Futbol’ en Olas Altas

Más de 16 mil personas acudieron la noche del sábado al Paseo Olas Altas para disfrutar del evento “Mazatlán, la Fiesta del Futbol” por el Mundial 2026 que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

La titular de dicha dependencia, Mireya Sosa Osuna destacó en su mensaje inaugural que este evento fortalece la estrategia de diversificación turística del estado, donde cada participante se convirtió en parte de una gran celebración.

“Mazatlán, además de ser un destino espectacular de sol, playa y cultura, hoy una vez más demostramos que también somos sede de grandes eventos que le dan proyección nacional e internacional al puerto y a Sinaloa”, añadió en el evento también presidido por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, funcionarios de la Sectur y dirigentes de agrupaciones hoteleras, entre otras.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la titular de la Sectur reconoció el liderazgo de la Gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde y agradeció el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Mazatlán para la realización de esta fiesta, resaltando el impacto positivo para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios del puerto.

Se añadió, entre otros puntos, que los miles de asistentes disfrutaron de una oferta variada de las 16:00 horas del sábado en adelante que incluyó actividades recreativas y deportivas, gastronomía local y una exhibición ancestral del juego del ulama, uniendo la modernidad del futbol con las raíces culturales de la región.