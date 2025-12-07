$!Disfrutan mazatlecos de una noche de diversión en el último día de la Expoferia Canaco 2025

Cientos de mazatlecos cerraron con broche de oro la Expoferia Canaco 2025 este domingo, en una noche donde las risas, los gritos y las emociones se hicieron presentes en todo momento, junto al aroma de los antojitos mexicanos, las luces y los clásicos juegos de destreza que no podían faltar. Desde temprano, el estacionamiento del SAM’S Club volvió a transformarse en un auténtico parque de emociones, donde familias enteras, parejas y grupos de amigos aprovecharon hasta el último minuto de esta edición para divertirse, dejando un lleno en todas las atracciones.









Las largas filas para los juegos mecánicos fueron recurrentes entre pláticas y selfies; mientras que las personas alistaban su adrenalina para montar atracciones como el ‘Spider’, el ‘Ratón Loco’, ‘La Torre’, ‘Gravity’, el Barco Vikingo y el imponente ‘Kamikaze’, que pusieron a prueba los nervios de jóvenes y adultos.









Entre luces y música estridente, también aparecieron los juegos clásicos como el Castillo Embrujado, los carritos chocones o la popular rueda de la fortuna ‘Galactea’, en la que se podía ver una gran vista de la zona turística de Mazatlán, en combinación con los cielos nocturnos de domingo. Los más pequeños también tuvieron su propia diversión, con los caballitos, mini naves, áreas infantiles y los tradicionales juegos de destreza como tiro al blanco, dardos a globos, canastas, canicas y pistolas de agua, en los que muchos salieron ganando sus peluches gigantes, alcancías y premios coloridos.







