$!Disfrutan mazatlecos de una noche de diversión en el último día de la Expoferia Canaco 2025

Cientos de mazatlecos cerraron con broche de oro la Expoferia Canaco 2025 este domingo, en una noche donde las risas, los gritos y las emociones se hicieron presentes en todo momento, junto al aroma de los antojitos mexicanos, las luces y los clásicos juegos de destreza que no podían faltar.
Desde temprano, el estacionamiento del SAM’S Club volvió a transformarse en un auténtico parque de emociones, donde familias enteras, parejas y grupos de amigos aprovecharon hasta el último minuto de esta edición para divertirse, dejando un lleno en todas las atracciones.
Las largas filas para los juegos mecánicos fueron recurrentes entre pláticas y selfies; mientras que las personas alistaban su adrenalina para montar atracciones como el ‘Spider’, el ‘Ratón Loco’, ‘La Torre’, ‘Gravity’, el Barco Vikingo y el imponente ‘Kamikaze’, que pusieron a prueba los nervios de jóvenes y adultos.
Entre luces y música estridente, también aparecieron los juegos clásicos como el Castillo Embrujado, los carritos chocones o la popular rueda de la fortuna ‘Galactea’, en la que se podía ver una gran vista de la zona turística de Mazatlán, en combinación con los cielos nocturnos de domingo.
Los más pequeños también tuvieron su propia diversión, con los caballitos, mini naves, áreas infantiles y los tradicionales juegos de destreza como tiro al blanco, dardos a globos, canastas, canicas y pistolas de agua, en los que muchos salieron ganando sus peluches gigantes, alcancías y premios coloridos.
Como es costumbre, la comida fue protagonista con las tradicionales banderillas, elotes en vaso, hot dogs, hot cakes, tostilocos, salchichas asadas y nachos con carne bañados en queso derretido, los cuales cumplieron con el antojo de snacks de los porteños, mientras tomaban un descanso de los juegos.
Con el paso de las horas la afluencia aumentó, convirtiendo la noche en una fiesta de música y carcajadas, misma que cerró de gran manera el telón de la Expoferia Canaco Mazatlán 2025. Durante la noche también estuvo presente el cortejo real de esta edición.