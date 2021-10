$!Disfrutan mazatlecos del primer domingo del Parque Central

La mayoría dijo que le gustaba el Parque Central, aunque hay cosas en las que no estuvieron de acuerdo, como lo es el no dejar ingresar con mascotas, además de no permitir el acceso a nadie con alimentos.

Una joven que visitó el lugar desde la Colonia Jabalíes detalló que vino desde ese sector para caminar con su mascota, sin embargo desconocía que no se permitiera ingresar con animales a este lugar.

“No sabía que no dejaban ingresar mascotas, no me dejaron entrar, se me hace raro porque está bonito para que uno venga a hacer ejercicio con su perro, pero pues me acabo de enterar que no está permitido”, manifestó la joven.