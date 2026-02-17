$!Disfrutan miles de personas del segundo desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Miles de personas disfrutan este martes del segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora’, que se realiza del 12 al 17 de febrero .
Aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la afluencia de espectadores, son miles de personas entre niños, jóvenes y adultos, mazatlecos y turistas, los que presencian el paso de 32 carros alegóricos y 23 comparsas.
Primero se tuvo el paso de la avanzada comercial cerca de las 15:30 horas y aproximadamente a las 16:30 horas comenzó el desfile en la Avenida del Mar, esquina con la Avenida de los Deportes y concluirá en el Escudo de Sinaloa, entre la calle Rigoberto Lewis y la Avenida Miguel Alemán.
Por este evento desde las primeras horas de hoy el paseo costero fue cerrado a la circulación vehicular, por lo que los automovilistas podrán tomar como rutas alternas las a entidad Cruz Lizárraga, Juan Carrasco, Ejército Mexicano, Leonismo Internacional, Reforma, La Marina, Carretera Internacional y Juan Pablo II, entre otras.
En el Operativo de Seguridad de este Carnaval participan cerca de 3 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate.
En esta ocasión no se vio que se incorporaran al desfile personas buscadoras como el domingo pasado para visibilizar el problema de desaparecidos en Mazatlán y Sinaloa.