Disfrutan miles de personas el cierre del primer desfile del Carnaval de Mazatlán

Miles de personas disfrutaron hasta el último momento la fiesta en el cruce de la Avenida del Mar y la Rafael Buelna
15/02/2026 22:52
Ambiente de fiesta, música, bailables y mucho color se vivió en el primer desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Tras poco más de hora y media de espera, luego del paso de la caravana comercial, el desfile llegó a su recorrido final sobre el cruce de la Avenida del Mar con Rafael Buelna.

Las carrozas reales y carros alegóricos fueron llegando uno a uno alrededor de las 20:30 horas al tramo que ponía fin al desfile dominical.

El paseo costero nuevamente resultó el escenario perfecto para que los miles de espectadores se deleitaran con la máxima fiesta del pueblo.

A partir del Paseo Claussen, 32 carros alegóricos con sus respectivas comparsas e invitados especiales pasearon en el tradicional desfile.

Al frente del recorrido estuvo un grupo del personal de la Guardia Nacional para enseguida dar paso con el resto de la caravana, en el que destacaron las soberanas Anahí y Mariana I, reinas del Carnaval y Juegos Florales de la actual edición.

Anahí fue la primera en llegar en su carroza “Papaquis” y seis carros alegóricos después le tocó el turno a la carroza real “El Sauce y La Palma”, de la Reina Mariana I.

Causaron mucho júbilo la presencia de los actores Aldo de Nigris y Marcus Ornellas.

En la última parte del desfile vino la pequeña Eileen I, Reina Infantil 2026, sobre la carroza “La Cuichi” y posteriormente en el carro “Hermosa Experiencia” apareció el Rey de la Alegría, Javier I, el popular “Chiras”.

