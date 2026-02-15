$!Disfrutan miles de personas el cierre del primer desfile del Carnaval de Mazatlán

Ambiente de fiesta, música, bailables y mucho color se vivió en el primer desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Tras poco más de hora y media de espera, luego del paso de la caravana comercial, el desfile llegó a su recorrido final sobre el cruce de la Avenida del Mar con Rafael Buelna.

Las carrozas reales y carros alegóricos fueron llegando uno a uno alrededor de las 20:30 horas al tramo que ponía fin al desfile dominical.