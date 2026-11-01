$!Disfrutan miles de personas la Callejoneada del Día de Muertos en el Centro Histórico de Mazatlán

Miles de personas disfrutan la tarde noche de este domingo 1 de noviembre de la tradicional Callejoneada del Día de Muertos “Recordar es Amar”, en las calles del Centro Histórico de Mazatlán. En el evento, que se realiza entre calles como Constitución, Paseo Olas Altas y Sixto Osuna, principalmente, participan niños, adolescentes y adultos, personas de Mazatlán, Sinaloa, de diferentes partes del país y del extranjero. “Esta noche en nuestro puerto y en nuestro país entero se viste de memoria, hoy pensamos en quienes ya no están, pero que no se fueron, nunca se han ido, se quedaron a vivir en lo que hacemos y en lo que somos”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en el performance previo en el Teatro Ángela Peralta.









“Por eso esta jornada se llama Recordar es Amar, porque recordar es la forma más honda de querer y mientras haya quien recuerde nadie se va del todo”. Ante decenas de asistentes a dicho recinto cultural añadió que se rinde homenaje a los pescadores y a la gente de mar que se ha ido.









“Esta noche rendimos homenaje a nuestros pescadores y a la gente de mar que se ha ido, pero que sigue entre nosotros, y a Don Cruz Lizárraga, que vive y vivirá siempre mientras suene la tambora en el mundo entero”, recalcó la Presidenta Municipal en el evento también encabezado por el coordinador general del Fondo Nacional de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos, Édar Sayas Nueves y el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Oscar García Osuna. Expresó que a lo largo de la callejoneada se recordó también a Lola Beltrán, Juan Gabriel, a José Alfredo Jiménez y a la música de rock que le dio nuevo sentido a la música popular.









“Esta callejoneada es también la prueba de la vitalidad y la fuerza de la cultura como transformadora de Mazatlán, más de 1 mil 56 participantes activos entre artistas, estudiantes, maestros y colaboradores le ponen a esta noche el corazón”, continuó. “Y eso, esa atención a las causas es la forma más bella: juventud arte, identidad y espacios recuperados para la convivencia, así es que las y los invito a caminar juntos por nuestras calles, cantemos, bailemos y recordemos, porque nunca se olvida lo que vive en nuestro corazón, Recordar es Amar”.









Correspondió al Coordinador General del Fondo Nacional en mención inaugurar formalmente la Callejoneada del Día de Muertos en Mazatlán, uno de los 61 municipios prioritarios para el Gobierno Federal por su incidencia delictiva. Fue en punto de las 19:00 horas cuando comenzó la callejoneada entre las calles Constitución y Carnaval, en una esquina de la Plazuela Machado. Bajo fuerte dispositivo de seguridad continuó rumbo al Paseo Olas Altas encabezado por las autoridades. Con música de banda, la tradicional carreta con cerveza, comparsas y figuras representativas del Día de Muertos, la callejoneada siguió por la calle Sixto Osuna nuevamente hacia la Plazuela Machado, para el disfrute de niños, adolescentes y adultos.