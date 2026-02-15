$!Disfrutan miles del Combate Naval del Carnaval a ritmo de música de banda

MAZATLÁN._ Miles de personas disfrutaron la noche del sábado del tradicional Combate Naval del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, ambientado con música de banda sinaloense.









Fue cerca de las 23:00 horas cuando desde el mar frente al Paseo Olas Altas comenzó el espectáculo de fuegos pirotécnicos, que continuó con puntos de disparo desde la playa.









Ante el júbilo de los miles de asistentes, que respondían a los cohetes con aplausos y gritos de alegría, el cielo se iluminó con luces multicolores al ritmo de melodías como “Mi gusto es”, “Amor Eterno” y “Mazatlán”.









El espectáculo, con duración de 25 minutos, continuó con un homenaje este año a la música sinaloense con temas como “El Ahualulco” y cerró con “El Sinaloense”. Aunque cada año dura poco menos de media hora, mazatlecos y turistas mostraron su satisfacción con fuertes aplausos al evento del Carnaval, que en esta edición se realiza del 12 al 17 de febrero.