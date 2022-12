$!Disfrutan turistas del domingo en los atractivos de Mazatlán

Por ser domingo y día festivo también se vio poco movimiento frente a hospitales del IMSS, donde afuera estaban nada más algunas personas con familiares internados, pero no se encontró a funcionarios que pudieran informar cómo estuvo la demanda de servicios durante la Noche Buena y la Navidad.

Autoridades de los tres niveles de gobierno también reiteraron en los últimos días el llamado a los conductores y a la población en general a no manejar con efectos de bebidas embriagantes, a respetar las señales e indicaciones viales, a no usar pirotecnia y a no festejar disparando proyectiles de armas de fuego para prevenir algún accidente o hecho que lamentar.