$!Disfrutan turistas y mazatlecos este lunes del último día del fin de semana largo

Turistas y mazatlecos disfrutan este lunes del último día del presente fin de semana largo establecido por la celebración del natalicio de Benito Juárez García, que fue el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, en Oaxaca.

Aunque por la presencia del fenómeno natural conocido como Mar de Fondo en las costas del Pacífico mexicano, en el caso de Mazatlán, se llamó a las personas a partir de la noche del domingo a no meterse al mar hasta nuevo aviso por el oleaje de hasta 2 metros de altura y el reventar constante de las olas en la orilla, sí se permite a la gente estar en la arena de la playa, en lugares seguros.

Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal instaló banderines rojos, que indican peligro, en las zonas donde se invita a las personas que eviten ingresar al mar para que no estén en riesgo de ahogarse.

Este lunes tanto turistas nacionales como extranjeros visitan lugares como la Plazuela Machado, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y el Mercado Municipal “José María Pino Suárez”.

También caminan en el malecón o disfrutan de alimentos y bebidas en restaurantes de diferentes sitios de Mazatlán como el Centro de la Ciudad, el Centro Histórico, la Zona Dorada y el paseo turístico en general.