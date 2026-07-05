$!Disfrutan ya en Mazatlán el partido entre México contra Inglaterra esperando el triunfo de la selección nacional

Decenas de comensales y aficionados disfrutan ya del partido entre México contra Inglaterra en restaurantes de la Zona Dorada y el área de La Marina, en espera del triunfo de la selección nacional.
Tras ser pospuesto por cerca de una hora ante las condiciones de lluvia y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, finalmente los dos equipos saltaron el terreno de juego en este encuentro de octavos de final.
Ante la algarabía de hombres y mujeres, niños y adultos, el encuentro comenzó cerca de las 18:00 horas, tiempo del Pacífico.
La mayoría de aficionados y comensales visten el tradicional jersey verde, pero otros más también portan el blanco y negro, oficiales de la selección mexicana.
Decenas de personas más caminaron por el malecón y calles de la Zona Dorada previo al inicio de este partido donde la selección mexicana busca el pase a cuartos de final del Mundial de Futbol 2026 que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.