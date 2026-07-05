$!Disfrutan ya en Mazatlán el partido entre México contra Inglaterra esperando el triunfo de la selección nacional

Decenas de comensales y aficionados disfrutan ya del partido entre México contra Inglaterra en restaurantes de la Zona Dorada y el área de La Marina, en espera del triunfo de la selección nacional.

Tras ser pospuesto por cerca de una hora ante las condiciones de lluvia y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, finalmente los dos equipos saltaron el terreno de juego en este encuentro de octavos de final.