MAZATLÁN._ Además de quienes acudieron este domingo a la Plazuela República con la intención de manifestarse a favor de proteger al Instituto Nacional Electoral, también hubo quienes llegaron para movilizarse en contra de todo.

“No ocupo ratas que me vayan a mí a apoyar, el único que apoya es el pueblo, pero tiene miedo; el huachicol no se toca, las drogas no se tocan, ‘El Químico’ no se toca, ¿cómo que voy a defender al INE?”, dijo Sandra Luz Pánuco.

La manifestante se proclamó en contra del propósito de la reunión convocada por el Frente Cívico Nacional, lo que le hizo acreedora de abucheos y comentarios negativos de los presentes en la plaza.