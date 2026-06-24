$!Disminuye el tráfico en la zona turística de Mazatlán durante partido de México

MAZATLÁN._ Ante la urgencia de llegar rápido a casa para poder observar el tercer encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol, la movilidad vial en las avenidas de la zona turística de Mazatlán mostró un descenso leve de automóviles que normalmente transitan por el lugar.

Al igual que el jueves pasado durante el duelo ante Corea del Sur, la avenida Rafael Buelna mostró una mayor fluidez de motos y carros que transitaron cerca de la zona del malecón de Mazatlán y los restaurantes del área costera. No obstante, los oficiales de Tránsito sí se vieron muy activos.