$!Disminuye producción pesquera en la Isla de la Piedra por efectos climáticos

MAZATLÁN._ Una de sus temporadas más bajas en años recientes es la que atraviesa actualmente la actividad pesquera en la Isla de la Piedra, situación que pescadores locales atribuyen principalmente a las condiciones climáticas que han alterado el comportamiento de las especies y reducido los volúmenes de captura.
Así lo indicó Julián Sánchez Ramírez, pescador de la zona, quien señaló que durante los últimos meses la producción ha sido limitada, con pocos días favorables en comparación con ciclos anteriores, lo que ha generado incertidumbre entre quienes dependen de esta actividad.
“La pesca ha estado un poco baja este año, no se han dado muchos días buenos como en años anteriores. Este año estuvo más bajón, la verdad, no es una cantidad grande la que se está sacando”, comentó.
Sánchez Ramírez expresó que uno de los factores determinantes ha sido la falta de bajas temperaturas durante el invierno, lo que influyó directamente en las corrientes marinas y en la presencia de especies clave para la región como la sierra.
“Es el clima, las corrientes, todo esto tuvo que ver, porque este año no hizo frío y el agua nunca heló. La sierra normalmente se da en diciembre, pero este diciembre y enero no hubo nada acá”, detalló.
El pescador comentó que, si bien actualmente se continúa capturando una variedad de especies mediante técnicas como la cimbra de anzuelos y el chinchorro, los volúmenes son considerablemente menores.
“Ahorita hay sierra, curvina, baquetas y pargo, hay de todo, pero poco”.
Sin embargo, a pesar de la disminución en la producción, el pescador expresó el contraste con la demanda que se mantiene activa, impulsada en gran medida por la recuperación del turismo en Mazatlán, lo que ha generado un desbalance entre la oferta y el consumo.
“La venta, gracias a Dios, está bien porque el turismo ya está llegando otra vez y sí tenemos muchos pedidos, pero no a todo le damos, porque no hay para todo ahorita”, declaró.
Además, explicó que conforme avance el calendario, la dinámica de la pesca también cambiará, ya que la temporada de chinchorro comenzará a disminuir en los próximos meses.
“Para mayo ya empieza a haber casi nada de chinchorro, y en junio ya casi todo es con anzuelos, por lo que las especies en esa temporada siguen siendo pargos, baquetas y curvinas lo que más hay”, dijo.
A pesar del panorama actual, el pescador manifestó expectativas de una recuperación en la actividad durante los periodos de mayor movimiento turístico, como Semana Santa y verano, cuando las condiciones del mar podrían favorecer una mayor presencia de especies.
“Esperemos que para Semana Santa y con las aguas que vienen haya mejor pesca, sobre todo de pargo, curvina y baquetita, que es lo que sale en estas temporadas”, expresó.
De esta forma, esta situación refleja los retos que actualmente enfrenta el sector pesquero local ante los cambios en las condiciones climáticas, los cuales impactan directamente en la productividad y en la estabilidad económica de las familias que dependen de esta actividad, una de las más tradicionales en la Isla de la Piedra.