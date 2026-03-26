$!Disminuye producción pesquera en la Isla de la Piedra por efectos climáticos

MAZATLÁN._ Una de sus temporadas más bajas en años recientes es la que atraviesa actualmente la actividad pesquera en la Isla de la Piedra, situación que pescadores locales atribuyen principalmente a las condiciones climáticas que han alterado el comportamiento de las especies y reducido los volúmenes de captura.

Así lo indicó Julián Sánchez Ramírez, pescador de la zona, quien señaló que durante los últimos meses la producción ha sido limitada, con pocos días favorables en comparación con ciclos anteriores, lo que ha generado incertidumbre entre quienes dependen de esta actividad.

“La pesca ha estado un poco baja este año, no se han dado muchos días buenos como en años anteriores. Este año estuvo más bajón, la verdad, no es una cantidad grande la que se está sacando”, comentó.

Sánchez Ramírez expresó que uno de los factores determinantes ha sido la falta de bajas temperaturas durante el invierno, lo que influyó directamente en las corrientes marinas y en la presencia de especies clave para la región como la sierra.

“Es el clima, las corrientes, todo esto tuvo que ver, porque este año no hizo frío y el agua nunca heló. La sierra normalmente se da en diciembre, pero este diciembre y enero no hubo nada acá”, detalló.