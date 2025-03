Disminuyen las atenciones por violencia de género en Mazatlán durante marzo

MAZATLÁN._ Una notable fluctuación de denuncias y atenciones a mujeres en situación de violencia es la que se ha registrado en los primeros tres meses de 2025 en el Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán.

Con una tendencia a registrar picos en determinados meses del año, la directora del Immujer, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que este mes de marzo se ha comenzado a tener una baja de atenciones, en comparación con enero y febrero.

“Las atenciones como que agarran picos de frecuencia. En enero aumentó, también en febrero y luego bajó en marzo. Esperamos que ya no suba. Según la secuencia que llevamos de información, por allá de octubre, noviembre vuelve a subir, pero vamos a ver qué es lo que pasa”, comentó.

De esta forma, Bojórquez Mascareño añadió que ante esta situación, es de gran importancia que cada vez más mujeres tomen la decisión de realizar una denuncia y buscar apoyo en las instancias correspondientes.

Asimismo, destacó que el Immujer, además de la atención que da en oficina durante la mañana, por las tardes se traslada a distintas colonias del puerto para acercar la atención a quienes no pueden acudir directamente y facilitar el acceso a estos servicios.

“Nos vamos a las colonias porque hay mujeres que no alcanzan a venir a denunciar, no se atreven o no tienen con qué. Nosotros vamos y las buscamos, pero no las buscamos para que denuncien, las buscamos para mostrarles los servicios que tenemos”, explicó la titular.

Bojórquez Mascareño indicó que este acercamiento permite generar confianza con las mujeres en sus propios espacios, lo que facilita que compartan sus historias y en algunos casos, tienden a presentar una denuncia.

“Se abren con nosotras ahí en cortito y nos traemos la denuncia de ahí. Hay maneras de acompañarlas de manera muy cercana cuando estamos en sus patios, cocheras, debajo de un árbol, estando con ellas desde su territorio”.