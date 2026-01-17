$!Disponibilidad del agua definirá el futuro de Mazatlán: Conselva

MAZATLÁN._ La disponibilidad de agua será uno de los factores que definan el rumbo de Mazatlán en los próximos años, se expuso en la ponencia “La disponibilidad del agua”, que presentó Sandra Guido Sánchez, directora general de Conselva, Costas y Comunidades.

La exposición fue parte del programa del Conversatorio Ciudadano Sinaloa, cuyo eje fue El futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?, realizado en el Centro de Convenciones.

Desde la experiencia que se ha adquirido y basados en estudios y cifras oficiales, Guido Sánchez alertó que la escasez de agua no es un escenario lejano, sino una posibilidad real.

“Yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos en la última vez que nos quedamos sin agua, en nuestra casa o en nuestro negocio”, preguntó a los presentes.

Recordó episodios como el de 2021, cuando la ciudad enfrentó durante meses agua de mala calidad, la denominada “chocolatosa”, que tuvo impactos económicos y sociales.