En el Distrito 01 Electoral del Instituto Nacional Electoral del sur Sinaloa se instalará el total de las 667 casillas proyectadas para la jornada de votaciones del 2 de junio, manifestó la vocal ejecutiva y presidenta del Consejo Distrital en mención Beatriz Verónica Ramírez Herrera.

”Las mesas directivas de casilla, de las 667 que vamos a instalar aquí en el Distrito 01 que comprende una parte de Mazatlán hacia el sur, El Rosario, Escuinapa, Concordia ya están al 100 por ciento, de pronto pues sí tenemos una renuncia y tenemos que mover otra vez personas, pero ya los paquetes en las presidentas, presidentes de las mesas directivas de casillas también ya estamos a punto de terminar de repartirlos”, añadió Ramírez Herrera.

En entrevista al salir de la Reunión de la Mesa Regional de Construcción de la Paz realizada de manera privada en la Sala de Cabildo de Mazatlán, agregó que este 31 de mayo vence el plazo para repartir los paquetes electorales, por lo que este día ya tienen que estar en las manos de quienes estarán presidiendo estas mesas directivas de casilla el próximo domingo.

”Y pues ya estamos casi al 100 por ciento, ya los últimos detalles, preparándonos para este tan importante día, vamos a tener tres elecciones federales (Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales ) y dos locales (alcaldías y diputaciones locales) en el caso de Sinaloa y es una elección presidencial”, continuó.

”Son como 350 mil más o menos en listado nominal, ya la tenemos casi al 100 por ciento (la preparación para) la instalación de casillas, tenemos las dos terceras partes de esas casillas, de las 667 aquí en Mazatlán y una tercera parte dentro de esos tres municipios en mención”.

Precisó que como nunca en otros procesos electorales se abrió mucho el listado nominal para funcionarios de casilla desde la primera etapa, nunca se había abierto en la segunda etapa para integrar casillas y se está haciendo, se ha recurrido a todo lo que permite la ley con tal de tenerlas con el 100 por ciento de funcionarios ciudadanos que se requieren.

”Ninguna de nuestras 667 casillas está cancelada para instalarse, las 667 que se aprobaron por el Consejo que tenemos proyectadas se van a instalar, ...las que no se van a instalar es porque son menos de 100 personas ahí (en esas comunidades), en listado nominal por eso, que están en listado nominal, pero ya no viven ahí, pero es la única situación, dos casillas que no se instalarán por esa situación, son casillas que no se han instalado en varios procesos electorales en Mazatlán, en El Rosario, pero llevamos varios procesos electorales que no ajustamos en el listado nominal”.

A todos los ciudadanos ya se les notificó en dónde pueden votar y ese listado nominal está en esa casilla, continuó la presidenta del Consejo Distrital 01.

También dijo que en este proceso electoral 2023-2024 se han gastado recursos públicos, se ha gastado muchísimo dinero desde septiembre del año pasado cuando empezó el proceso federal electoral.

”Entonces son recursos públicos, es toda la ciudadanía que ha puesto de su parte, todos los funcionarios de casilla han estado ahí, nos han dicho que sí, algunos con muy buen ánimo han estado asistiendo a simulacros, entonces las elecciones el INE no las hace, el INE las organiza, realmente quien hace las elecciones en el sistema electoral mexicano es la ciudadanía porque las mesas directivas de casillas están conformadas por nuestros vecinos, por nuestros familiares que viven en esa sección electoral”, recalcó Ramírez Herrera.

”Entonces que acudan a votar, que ahí están aseguradas sus boletas para las 5 elecciones, hay muchísima disposición como nunca por parte de las autoridades en cuestión de apoyarnos en todo lo que tenga que ver para que el 2 de junio la ciudadanía vaya a votar y se instalen estas casillas”.