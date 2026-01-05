Disuaden con operativo arrancones en Avenida Delfín la noche del domingo

Tras recibirse un reporte de presuntos arrancones en la Avenida Delfín la noche del domingo, se implementó un operativo de disuación y quienes realizaban esa práctica se retiraron, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

”Se atendió de forma inmediata, hay presencia y ellos mismos se van, aprovechan pequeños espacios de tiempo para hacer arrancones y motos y eso, antes de la Delfín estaba en la parte que va a la salida de la Pérez Escobosa, de Liverpool y esa parte hacia afuera, luego lo cambiaron acá, pero constantemente se monitorea para que no estén haciendo, porque luego termina en tragedia para ellos mismos”, añadió Ríos Pérez en entrevista.

“Siempre ha sido eso, nosotros los hemos llamado al orden y cuando no acatan disposiciones se aplica otra medida sancionatoria, pero en la sóla presencia de los elementos hace que ellos mismos se vayan”.

Cerca de las 22:00 horas del domingo se reportó que motociclistas realizaban arrancones en el tramo nuevo de la Avenida Delfín, entre el Fraccionamiento Chulavista y la Avenida del Atlántico.

Quienes realizaban dicha práctica también hacían con los motores de sus unidades sonidos como si fueran balazos o ráfagas de disparos que se escuchaban hasta asentamientos humanos aledaños y algunas personas creyeron que realmente se trataba de balazos.