$!Divani y Dilan alzan la voz como Alcaldesa y Síndico infantil de Mazatlán para que niños y niñas vivan sin miedo

La Alcaldesa Infantil Divani Yisisel Cuevas Lizárraga y Dilan Espinoza Pérez, como Síndico Procurador infantil, al rendir protesta dentro del Cabildo Infantil 2026, coincidieron que tiene mucho que opinar en busca de un mundo mejor. Divany manifestó que es tiempo de liderazgo de las mujeres para poder construir sueños por un mundo mejor para todas y todos los niños.

Y resaltó que cuando la niñez participa unida puede lograr más por la ciudad. Divany cursa el cuarto grado en la Primaria Miguel Hidalgo y se comprometió a crear más espacios donde los niños y niñas sean escuchados y tomados más en cuenta.

Después del acto solemne encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y José Luis Gómez Núñez, director del Sistema DIF Mazatlán, entregaron bandas, diplomas y regalos a los ganadores. Fernanda Camila Díaz Salas, la Presidenta Municipal Infantil 2025 saliente, con sentimientos encontrados se despidió con emotivo mensaje hablando de su experiencia y de todo lo aprendido, agradeciendo la oportunidad del espacio que le ayudó a conocer a muchas personas y llamó al resto de los niños a opinar.