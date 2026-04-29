$!Divany Yissel llama a construir un mejor futuro para los niños en Mazatlán

MAZATLÁN._ Divany Yissel Cuevas Lizárraga levantó la voz para llamar a construir un mejor Mazatlán y un mejor País. En el marco del festejo del Día del Niño, la pequeña, de apenas 9 años, señaló que la mejor celebración será cuando la niñez entienda que es importante en el presente, no solo en el futuro.

La estudiante de cuarto grado de primaria en la comunidad de El Castillo ha sido alumna destacada y lo demostró ganando la convocatoria para elegir a la Presidenta Municipal infantil. Propositiva, busca impulsar el cambio en su entorno para construir un futuro mejor para las y los niños del País, destacó en su mensaje para celebrar a la infancia. “Hoy una niña levanta la voz y nos recuerda que el cambio empieza desde pequeñas y pequeños. Es tiempo de liderazgo de mujeres y esto me motiva a creer en mí y a tomar mis sueños para poder construir un futuro mejor para todas y todos”, reafirmó.

Divany Yissel no se acordó de pedir un regalo caro ni dinero, mucho menos viajes, sino que le ayuden a cristalizar el sueño de crear más espacios donde las niñas y los niños sean escuchados, tomados en cuenta y puedan participar para mejorar su Mazatlán, respondió emocionada en entrevista previa a celebrar a la infancia este 30 de abril. Continuó hablando fuerte para decir a todos que la niñez no solo juega, sino que participa y aporta. “Quiero decirles que demostramos que cuando la niñez participa, sueña y trabaja unida, pueden lograrse grandes cosas para nuestra ciudad”.

La pequeña es hija única y se dijo afortunada porque este encuentro podrá decirle a todos los infantes y jóvenes que no tengan miedo a expresarse porque son muy importantes. Acompañada de su maestra Nathalia Ibarra, de la Primaria Miguel Hidalgo, y su mamá Gabriela Lizarraga, se mostró respaldada y agradecida por el gran apoyo que ha tenido para lograr su sueño de ser Presidenta Municipal infantil 2026.





Por último, Divany Yissel hizo el llamado a que en el marco del festejo del Día del Niño celebren desde y con quién estén como una fecha muy importante. “Yo les pido que se diviertan a todos los niños porque es el Día del Niño y que se la pasen muy bien”, expresó. Durante un año, la alumna representará a las niñas y niños de Mazatlán como Presidenta infantil junto al Síndico Procurador Dilan Espinoza Pérez y a los 12 regidores electos, previamente en el elecciones que la Comisión de Educación realizó en el Cabildo local.