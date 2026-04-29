Mazatlán
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Cabildo infantil

Divany Yissel llama a construir un mejor futuro para los niños en Mazatlán

La estudiante de 9 años, electa Presidenta Municipal infantil, destaca la importancia de que la niñez sea escuchada y participe activamente en su entorno
Leticia López |
29/04/2026 19:40
29/04/2026 19:40

MAZATLÁN._ Divany Yissel Cuevas Lizárraga levantó la voz para llamar a construir un mejor Mazatlán y un mejor País.

En el marco del festejo del Día del Niño, la pequeña, de apenas 9 años, señaló que la mejor celebración será cuando la niñez entienda que es importante en el presente, no solo en el futuro.

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La estudiante de cuarto grado de primaria en la comunidad de El Castillo ha sido alumna destacada y lo demostró ganando la convocatoria para elegir a la Presidenta Municipal infantil.

Propositiva, busca impulsar el cambio en su entorno para construir un futuro mejor para las y los niños del País, destacó en su mensaje para celebrar a la infancia.

“Hoy una niña levanta la voz y nos recuerda que el cambio empieza desde pequeñas y pequeños. Es tiempo de liderazgo de mujeres y esto me motiva a creer en mí y a tomar mis sueños para poder construir un futuro mejor para todas y todos”, reafirmó.

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Divany Yissel no se acordó de pedir un regalo caro ni dinero, mucho menos viajes, sino que le ayuden a cristalizar el sueño de crear más espacios donde las niñas y los niños sean escuchados, tomados en cuenta y puedan participar para mejorar su Mazatlán, respondió emocionada en entrevista previa a celebrar a la infancia este 30 de abril.

Continuó hablando fuerte para decir a todos que la niñez no solo juega, sino que participa y aporta.

“Quiero decirles que demostramos que cuando la niñez participa, sueña y trabaja unida, pueden lograrse grandes cosas para nuestra ciudad”.

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La pequeña es hija única y se dijo afortunada porque este encuentro podrá decirle a todos los infantes y jóvenes que no tengan miedo a expresarse porque son muy importantes.

Acompañada de su maestra Nathalia Ibarra, de la Primaria Miguel Hidalgo, y su mamá Gabriela Lizarraga, se mostró respaldada y agradecida por el gran apoyo que ha tenido para lograr su sueño de ser Presidenta Municipal infantil 2026.

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Por último, Divany Yissel hizo el llamado a que en el marco del festejo del Día del Niño celebren desde y con quién estén como una fecha muy importante.

“Yo les pido que se diviertan a todos los niños porque es el Día del Niño y que se la pasen muy bien”, expresó.

Durante un año, la alumna representará a las niñas y niños de Mazatlán como Presidenta infantil junto al Síndico Procurador Dilan Espinoza Pérez y a los 12 regidores electos, previamente en el elecciones que la Comisión de Educación realizó en el Cabildo local.

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El Día del Niño en México es una fecha especial dedicada a honrar la importancia de los niños y niñas en la sociedad, además de promover su bienestar integral y sus derechos.

Este día busca recordar a toda la comunidad el valor único de la infancia y su papel esencial en la construcción de un futuro mejor.

Más allá de la celebración, es una oportunidad para reflexionar sobre las necesidades de los más pequeños y garantizarles un entorno seguro, lleno de oportunidades educativas y creativas para su desarrollo.

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