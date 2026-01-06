$!Divide opiniones hacer peatonal calles del Centro de Mazatlán para cruceristas

La propuesta de las calles delineadas como la ruta azul por donde transitan los cruceristas caminando y en transportes, a su paso por el Centro Histórico de Mazatlán, generó inquietud entre comerciantes establecidos. Lo anterior, porque de por sí para los clientes hay pocos espacios para estacionarse y con esta medida, aún y que sea solo en días que llegan los cruceros, podría afectar y opten por no venir por el tráfico que se colapsará aún más. En cuanto a los propietarios de restaurantes de la zona céntrica e histórica, la peatonalización es de dos filos, porque no hay los suficientes espacios para estacionamiento público, solo privados y en segundo porque los transportistas se apoderarían de ellos. Pero de que reduciría el desorden vial es innegable, admitió personal de los mariscos Rentería.





Incluso dijeron que será polémico que se cierren calles para los autos. “Si va a ser que no vaya a haber carros y solo de turismo va a empezar la polémica de que por qué nada más ellos. Las pulmonías y aurigas cargadas que pasan a dejar clientes. Habrá mucha polémica. Es una moneda al aire, porque también los clientes vienen y si de por sí preguntan dónde nos estacionamos, ahora con esto serán menos. Pero ya dependerá de las autoridades que se pongan las pilas porque tendría que ser todo el circuito y pues si sería mucho el problema”. Dijeron que cuando vienen los carros con cruceristas llegan hasta siete autobuses y se paran por la Ángel Flores deteniendo el tráfico y se saturan las vialidades del Centro. “A nosotros sí nos afecta poco, pero si son decisiones de las autoridades se respetan. Qué vamos a hacer”.





Tras realizar un sondeo por el Centro Histórico para Rafael González, comerciante, la opción de hacer peatonal algunas calles como la Carnaval y Ángel Flores, pudiera ser buena porque ya se genera caos vial, sin embargo, para la clientela en general simplemente dejarán de venir para no batallar y buscarán otras zonas comerciales de Mazatlán. Mientras tanto, para los vecinos de los alrededores, la medida es buena porque evitarían que los autobuses se metieran en las calles angostas del Centro Histórico, como lo hacen ahora. La posibilidad de peatonalizar calles del Centro Histórico de Mazatlán para reducir el caos vial en días de cruceros fue planteada como una posibilidad que ya analizan para aplicarse este año 2026, dijo Alí Zamudio, director de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal. Aclarando que primero sería consensuada la medida con los transportistas porque la zona del Centro de la ciudad se congestiona cuando llegan más de dos grandes navíos por día. Zamudio Garza fue entrevistado porque en el nuevo año la programación de arribos creció 20 por ciento más, a 150 cruceros, que en el 2025 y propuso que iniciarían con la calle Carnaval, conocida como la ruta azul, por la que caminan los cruceristas para que se vuelva peatonal cuando sea día de mucha afluencia. “Sí, de hecho hemos venido viendo la posibilidad de, digo, con autorización, ver si podemos hacer alguna de las calles peatonales, sobre todo la Carnaval, que es por donde llegan los cruceristas caminando desde la Avenida Miguel Alemán. Estamos viendo la posibilidad de hacer esa calle peatonal al menos los días de doble o triple arribo de cruceros”.