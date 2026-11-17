Con la llegada de más de 7 mil turistas internacionales a bordo de los cruceros Voyager Of The Seas y Discovery Princess, Mazatlán registró este martes 17 de noviembre un nuevo doble arribo de embarcaciones turísticas, cuya visita representa una derrama económica estimada de 11 millones de pesos para el puerto. Fue durante las primeras horas del día que atracaron las dos embarcaciones con un total de 7 mil 37 pasajeros y 2 mil 550 tripulantes, donde el Voyager Of The Seas, registró 3 mil 525 pasajeros y mil 201 tripulantes a bordo y el Discovery Princess, con 3 mil 512 pasajeros y mil 349 integrantes de su tripulación. Durante su estancia en Mazatlán, los cruceristas aprovecharon para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos del puerto, principalmente aquellos ubicados en el Centro Histórico y a lo largo del paseo costero.







Uno de los puntos visitados fue la explanada de la Sánchez Taboada, donde turistas se congregaron para disfrutar del tradicional espectáculo de los clavadistas, quienes realizan sus saltos hacia las aguas del océano Pacífico. Otros visitantes optaron por caminar por las calles del Centro Histórico, con paradas en la Plazuela Machado y la Plazuela República, donde uno de los principales atractivos fue la visita a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, cuya arquitectura llamó la atención de los turistas. El recorrido también incluyó los pasillos del Mercado Municipal José María Pino Suárez, donde los visitantes pudieron conocer parte de la actividad comercial tradicional del puerto, entre puestos de artesanías, recuerdos, alimentos y productos regionales.







Asimismo, algunos cruceristas recorrieron el Paseo Claussen y el Paseo del Centenario, espacios desde los cuales disfrutaron de las vistas panorámicas de la costa mazatleca y aprovecharon los distintos miradores para tomarse fotografías del recuerdo. La presencia de visitantes internacionales también representó una oportunidad de actividad económica para distintos sectores vinculados al turismo, principalmente prestadores de servicios de transporte, operadores de recorridos turísticos, restaurantes, comerciantes y vendedores de artesanías. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la llegada de ambas embarcaciones generará una derrama económica aproximada de 11 millones de pesos durante su estancia en Mazatlán.







