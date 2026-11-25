Mazatlán recibió este miércoles el arribo simultáneo de los cruceros turísticos Norwegian Encore y Carnival Panorama, que en conjunto trajeron al puerto a 9 mil 555 pasajeros, quienes tendrán la oportunidad de conocer los atractivos, la gastronomía y los distintos servicios turísticos que ofrece el destino.

El Norwegian Encore llegó procedente de Cabo San Lucas, con 4 mil 742 pasajeros y mil 621 tripulantes, mientras que el Carnival Panorama arribó desde Puerto Vallarta con 4 mil 813 pasajeros y mil 426 tripulantes.