Mazatlán recibió este miércoles el arribo simultáneo de los cruceros turísticos Norwegian Encore y Carnival Panorama, que en conjunto trajeron al puerto a 9 mil 555 pasajeros, quienes tendrán la oportunidad de conocer los atractivos, la gastronomía y los distintos servicios turísticos que ofrece el destino.
El Norwegian Encore llegó procedente de Cabo San Lucas, con 4 mil 742 pasajeros y mil 621 tripulantes, mientras que el Carnival Panorama arribó desde Puerto Vallarta con 4 mil 813 pasajeros y mil 426 tripulantes.
La llegada de ambas embarcaciones representa una importante oportunidad para la actividad turística y económica del puerto, al generar movimiento en restaurantes, comercios, transporte, recorridos turísticos y otros servicios, con beneficios para las familias y prestadores de servicios locales.
Con estos dos arribos, Mazatlán suma cuatro cruceros turísticos en lo que va de la semana, un indicador de la confianza de las navieras en el puerto y de su posicionamiento como uno de los destinos preferidos para el turismo internacional.