$!Docentes de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa exigen basificación tras 13 años por honorarios

MAZATLÁN._ Profesores del Programa de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa exigieron que las autoridades reconozcan este esquema educativo como un subsistema de educación media superior y les otorguen plazas de base, luego de 13 años de trabajo bajo contratos por honorarios y sin las prestaciones que corresponden a otros trabajadores de la educación. Durante una reunión realizada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán, docentes de la zona sur expusieron la situación laboral que enfrentan y acordaron mantener las gestiones ante las autoridades estatales y federales.

En el encuentro estuvo Felipe de Jesús Guerrero Inzunza, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien manifestó el respaldo de la organización a la demanda de basificación de los profesores. Señaló que, además de las gestiones administrativas, será necesaria la movilización de los trabajadores para conseguir avances, por lo que planteó la posibilidad de realizar manifestaciones en Palacio de Gobierno o incluso un paro estatal. “Ustedes tienen la fuerza social porque tienen a los padres de familia y tienen a los alumnos”, expresó Guerrero Inzunza, al señalar que la CNTE llevará también la problemática del Telebachillerato Comunitario a su Asamblea Nacional Representativa para buscar acompañamiento en las gestiones y movilizaciones. Sergio Ramón Cruz Barrón, integrante de la comisión de maestros, explicó que el Telebachillerato Comunitario comenzó a operar en Sinaloa en 2013 como una alternativa para que jóvenes de comunidades rurales y marginadas pudieran cursar el bachillerato sin trasladarse a las zonas urbanas.

Destacó que durante estos 13 años el servicio educativo se ha mantenido de manera ininterrumpida y que actualmente atiende a alrededor de 5 mil estudiantes en el estado. Sin embargo, dijo, los maestros continúan sin prestaciones laborales completas y únicamente cuentan con una modalidad de becarios de seguridad médica, mientras que carecen de derechos relacionados con vivienda, pensión y seguro de vida. Los docentes señalaron que el programa opera con un presupuesto bipartita, en el que participan Federación y Estado, situación que afirmaron, ha generado que durante años ambas instancias se responsabilicen mutuamente de la regularización laboral.