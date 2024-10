“Este proceder que tiene el Encargado de Rectoría no es un proceder espontáneo, sino que sobre ello, sobre las autoridades universitarias está recayendo un proceso judicial en el cual ustedes han sido testigos que han hecho todo lo posible legalmente para evadir el llamado de la justicia.También este posicionamiento que ellos están tomando al parar actividades en la universidad porque están en contra de la implementación de una Ley Orgánica que legalmente ha sido promulgada por el Congreso del Estado para que se aplique de manera inmediata sobre el funcionamiento de la universidad”.

Por su parte, el maestro Álvarez Yucupiciu comentó que la gente de rectoría no tiene ninguna legalidad formal para convocar un paro de labores, ya que además no se ha tomado en cuenta la opinión ni de maestros ni de trabajadores en general, viendo solamente por un grupo y sus intereses personales.

“También se está dejando de lado, no se está considerando a los trabajadores universitarios para tomar esta medida arbitraria, es decir, no se le ha considerado ni a los trabajadores administrativos ni a los trabajadores académicos esta cuestión, dejando de lado un sindicalismo que ha fenecido en la universidad de 2008 porque ellos se apoderaron de esta conducción. No han considerado a los estudiantes, no les han dicho qué piensan, no les han dicho si están o no de acuerdo”, señaló Álvarez Yucupiciu.

“Estamos ante una camarilla que ha tomado a la base trabajadora y a los estudiantes como rehenes. Y sabemos por qué lo están haciendo; quieren presionar y quieren chantajear porque hay procesos legales en turno de exfuncionarios por hechos de corrupción”, explicó.