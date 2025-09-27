$!Docentes jubilados protestan nuevamente en Mazatlán contra la ‘reingeniería’ en la UAS

MAZATLÁN._ Aprovechando la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Mazatlán, docentes jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron una nueva protesta para mostrar su inconformidad ante la llamada “reingeniería” propuesta por el Rector Jesús Madueña Molina, a la cual tachan de inválida. A través de mantas y cartulinas donde exigían la intervención de la Mandataria nacional, los maestros señalaron que dicha reingeniería no contó con un estudio de auditoría previa, ni tampoco se tomaron en cuenta sus propuestas para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

“En la semana, el Rector hizo una serie de reuniones en las cuales informaba a la supuesta reingeniería. Sin embargo, más que reuniones, nosotros queríamos una mesa de diálogo en donde que el Rector también escuchara nuestras propuestas. Lo hizo, pero nunca las tomó en cuenta”, dijo Luis Beltrán, docente de la Preparatoria Rubén Jaramillo. “Nosotros le comentábamos al Rector que en lugar de reingeniería, previamente debió realizarse una auditoría, pero no cualquier auditoría, una auditoría forense, la cual rastrea el presupuesto que llega a las instituciones desde que se aprueban hasta que se ejecutan. Entonces, como trabajadores de la Universidad, nosotros no tenemos una claridad de qué se hace con ese presupuesto”, añadió.

Beltrán reiteró que no confían en los procesos que las autoridades universitarias dicen tener, pues aunque afirman que la Auditoría Superior de la Federación los audita, ellos tienen conocimientos y datos que dicen lo contrario. Es por eso que manifiestan su inconformidad a toda esta situación. “Nosotros tenemos conocimiento que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, en ese entonces David Colmenares, fue el titular cuando se presentó la estafa maestra. Nosotros tenemos conocimiento que esa estafa maestra fue una noticia nacional, y a David Colmenares le pasaron muchos millones por la cara y él nunca se dio cuenta por medio de esas auditorías, y él auditaba esas universidades”.