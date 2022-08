$!Doctor Jaime Camacho asume mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital ISSSTE de Mazatlán

“La prioridad principal es la unidad del gremio médico de todos los turnos de la Clínica Hospital del ISSSTE Mazatlán, también una de las actividades será reactivar la enseñanza, que se tomé en cuenta a la clínica para insumos, equipos de trabajo de los cuales desde hace varios años carecemos, y que la autoridad a nivel delegacional tome en cuenta a los trabajadores para los puestos directivos en esta unidad, puesto que están llegando personas que no reúnen el perfil, que no conocen nuestras necesidades y no conocen la unidad”, comentó.

La relación con la actual Delegación, reconoció, es tensa.

“La relación es tensa, porque vienen a imponer cosas que no han funcionado, que no son viables, no conocen al personal, no hemos tenido reuniones con ellos, la base trabajadora para saber cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer, cómo vamos a enfrentar las diferentes pandemias y las diferentes enfermedades que se están presentando”.

“No ha habido ese acercamiento, al contrario, ha habido división, ha habido otro tipo de problemas, pero no el encuentro y el acercamiento que quisiéramos por el beneficio de la derechohabiencia”.

La falta de capacitación del personal para atender las diferentes pandemias, como la viruela del mono, señaló, es evidente.

“Poner un módulo en el cual se va a hacer la detección (pandemias), pero insisto, falta capacitación al personal médico, que es el que al final de cuentas va a recibir estos pacientes y es el que va a tomar las medidas pertinentes”, explicó.

El plantel del ISSSTE Mazatlán asciende a más 100 médicos adscritos, más los médicos suplentes y los que están haciendo interinatos, y se atiende alrededor de 100 mil derechohabientes, tomando en cuenta desde San Ignacio hasta Escuinapa.