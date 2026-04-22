$!Dona Club Rotario Mazatlán 24 paneles solares a la Ciudad de los Niños

MAZATLÁN._ El Club Rotario Mazatlán donó 24 paneles solares a la Ciudad de los Niños, que ayudarán a reducirán 50 por ciento el consumo de energía eléctrica en el lugar.

Alfredo Ruelas Solís, presidente de la organización, expuso que este proyecto ya es una realidad, a dos meses del banderazo para la recaudación, compra e instalación de los paneles.

Destacó que esto fue posible gracias al apoyo económico de Rotaract, de las Damas y del mismo Club Rotario, así como patrocinadores a la Verbena Gastronómica, que permitió comprar los artefactos, instalados por proveedores amigos.

Los paneles tienen un costo aproximado a los 170 mil pesos, los cuales se ahorró la Casa de los Niños ante la iniciativa del Club Rotario Mazatlán.

Ruelas Solís destacó además que este donativo se hizo en el marco de los 100 años que celebrará el Club Rotario el próximo 2027, de contribuir con diversas actividades altruistas a lo largo y ancho de la ciudad.

Durante el inicio de la temporada de calor, ya funcionan los paneles solares, así que el beneficio se verá reflejado en el próximo recibo de energía eléctrica.

Se expuso que fueron instalados 17 nuevos paneles más el resto instalados, sumando24 que reducirán entre 50 y 60 por ciento en el consumo de luz.