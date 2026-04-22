$!Dona Club Rotario Mazatlán 24 paneles solares a la Ciudad de los Niños

MAZATLÁN._ El Club Rotario Mazatlán donó 24 paneles solares a la Ciudad de los Niños, que ayudarán a reducirán 50 por ciento el consumo de energía eléctrica en el lugar.
Alfredo Ruelas Solís, presidente de la organización, expuso que este proyecto ya es una realidad, a dos meses del banderazo para la recaudación, compra e instalación de los paneles.
Destacó que esto fue posible gracias al apoyo económico de Rotaract, de las Damas y del mismo Club Rotario, así como patrocinadores a la Verbena Gastronómica, que permitió comprar los artefactos, instalados por proveedores amigos.
Los paneles tienen un costo aproximado a los 170 mil pesos, los cuales se ahorró la Casa de los Niños ante la iniciativa del Club Rotario Mazatlán.
Ruelas Solís destacó además que este donativo se hizo en el marco de los 100 años que celebrará el Club Rotario el próximo 2027, de contribuir con diversas actividades altruistas a lo largo y ancho de la ciudad.
Durante el inicio de la temporada de calor, ya funcionan los paneles solares, así que el beneficio se verá reflejado en el próximo recibo de energía eléctrica.
Se expuso que fueron instalados 17 nuevos paneles más el resto instalados, sumando24 que reducirán entre 50 y 60 por ciento en el consumo de luz.
Socios del club concluyeron que el nuevo sistema de ahorro se pueda expandir para llegar al 100 por ciento con próximas actividades y que el gasto sea mucho menor para las religiosas que administran el sitio.
Además, agradecieron a quienes aportaron con su granito de arena para que con este equipamiento puedan reducir el alto costo consumo de energía eléctrica.
La Madre Velia Morales habló de que el mayor beneficio es que por fin verán reducidas las altas temperaturas de la temporada, así como el pago que tenían que desembolsar por el servicio.
“Les damos mucho las gracias a todos los socios, que no es la primera vez que nos ayudan por esta labor que realizan de ayudarnos”, expresó.
La encargada del albergue recordó que fue en 1970 que iniciaron con la misión de la Casa de los Niños, sumando a la fecha más de 600 niños albergados.
Empezaron en la colonia Benito Juárez hasta las actuales instalaciones, por El Venadillo, donde han enfrentado diversas necesidades, comentó la Madre Velia.
“Cuando era un gran monte llegamos hasta que la población ayudó mediante un maratón radiofónico y poco a poco levantaron el edificio que actualmente es”, narró.
En conferencia de prensa, platicó que por más de 50 años ha estado al frente de la Ciudad de los Niños y que la obra de Dios está reflejada en este recinto con cada vez mejores condiciones para sacar adelante a los menores que por diversas causas han llegado por no tener familia.
Puntualizó que le ha tocado la llegada de tres obispos, quienes han ayudado con mucho a la Ciudad de los Niños, al igual que clubes Rotario, Damas Rotaract y patrocinadores.
El decano Felipe Aldrete, socio del club con 47 años, comentó que le tocó ser de los primeros en colaborar cuando la Ciudad de los Niños aún estaba en obra negra, desde la cocina, los salones y recámaras.
Por su parte, Ruelas Solís recalcó que esta misión del Club Rotario a nivel mundial y local se ve reflejado en este lugar, al que han cobijado por más de cuatro décadas privilegiado con diversos donativos, pero el actual reducirá más del 50 por el consumo de luz, el consumo de aguas limpias y contribuir con la cuota de cuidar a la naturaleza.
Actualmente, el albergue atiende a 27 niños desde los 5 años, hasta jóvenes.
Para finalizar la conferencia de prensa fue develada la placa conmemorativa de la donación en el pasillo principal del lugar.
ALTRUISMO
El 17 de mayo también realizarán una caminata para recaudar fondos de apoyo para la fundación de “Polioplus”, que promueve por el mundo que se erradique la enfermedad en países que aún no permiten combatirla.