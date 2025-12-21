$!Dona lector anónimo 10 bicicletas nuevas para la campaña Sé un Rey Mago, de Noroeste

Fiel año con año, un lector anónimo de Noroeste y amigo de Melchor, Gaspar y Baltasar, le cumplió de nuevo a la campaña Sé un Rey Mago, que desde hace 33 años realiza esta Casa Editorial. Él donó de nuevo 10 bicicletas nuevas que servirán como el regalo perfecto para las niñas y los niños que forman parte de la campaña de Noroeste: “Sé un Rey Mago”, la cual se estará celebrando el próximo 6 de enero de 2026.

Gracias a la buena voluntad y gran corazón de este lector anónimo de este diario, la campaña de Noroeste avanza viento en popa para cumplirle a decenas de niños que ya han hecho su cartita a Melchor, Gaspar y Baltazar, en espera de un regalo.

Con su ejemplo y confianza en Noroeste, este lector anónimo invita a las demás personas a donar y sumarse a esta noble campaña.

Con estas 10 bicicletas, el anhelo de poder pasear y hacer largos recorridos sigue vigente en la conciencia de los pequeñitos, ya que incluso los que aún no saben andar en bicicleta, podrán divertirse y jugar gracias a que algunas tienen rueditas. Mientras que otras cuentan con su canasta para guardar cosas.