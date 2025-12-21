$!Dona lector anónimo 10 bicicletas nuevas para la campaña Sé un Rey Mago, de Noroeste

Fiel año con año, un lector anónimo de Noroeste y amigo de Melchor, Gaspar y Baltasar, le cumplió de nuevo a la campaña Sé un Rey Mago, que desde hace 33 años realiza esta Casa Editorial. Él donó de nuevo 10 bicicletas nuevas que servirán como el regalo perfecto para las niñas y los niños que forman parte de la campaña de Noroeste: “Sé un Rey Mago”, la cual se estará celebrando el próximo 6 de enero de 2026.
Gracias a la buena voluntad y gran corazón de este lector anónimo de este diario, la campaña de Noroeste avanza viento en popa para cumplirle a decenas de niños que ya han hecho su cartita a Melchor, Gaspar y Baltazar, en espera de un regalo.
Con su ejemplo y confianza en Noroeste, este lector anónimo invita a las demás personas a donar y sumarse a esta noble campaña.
Con estas 10 bicicletas, el anhelo de poder pasear y hacer largos recorridos sigue vigente en la conciencia de los pequeñitos, ya que incluso los que aún no saben andar en bicicleta, podrán divertirse y jugar gracias a que algunas tienen rueditas. Mientras que otras cuentan con su canasta para guardar cosas.
De igual modo, algunas bicicletas traen su parrilla trasera para que los afortunados en recibirlas, puedan llevar a sus amigos y hermanos a dar la vuelta en todo terreno. Cumpliendo así el objetivo que los tres Reyes María tienen para éstas fiestas.
Así pues, Melchor, Gaspar y Baltazar continúan recolectando regalos para entregar a las niños y niños dentro de dos semanas, por lo que se invita a los mazatlecos a sumarse la causa con la donación de algún juguete o prenda que puedan felices a muchas personas, al menos un rato.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados.