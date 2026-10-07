Dona lectora anónima de Noroeste 2 mil pesos para gastos funerarios de doña Sebastiana

MAZATLÁN._ Una fiel lectora de Noroeste, quien siempre apoya a las familias más necesitadas, donó 2 mil pesos para los gastos funerarios de doña Sebastiana de la Cruz Flores, de 80 años, quien falleció la tarde del domingo en un hospital.

El donativo llegó la mañana de este miércoles a las instalaciones de Noroeste y será entregado este jueves por la mañana a los familiares de doña Sebastiana.

Los familiares de doña Sebastiana pidieron el apoyo de los mazatlecos para poder pagar los gastos funerarios, ya que requieren 8 mil pesos para el terreno en el panteón y 4 mil más para pagar los gastos funerarios.

Este apoyo será de gran ayuda para la familia de doña Sebastiana, quien vivía en el cerro de la colonia Valles de Urías.

La señora fue apoyada en diversas ocasiones por lectores de Noroeste con recursos económicos, ropa y despensa; y por Cáritas Mazatlán con despensas.

Doña Sebastiana salía a las calles de Mazatlán a solicitar apoyo, ya que desde hace varios años se dedicó a cuidar de su hijo Victoriano, quien tenía más de 60 años, que debido a las secuelas que le dejó un accidente, no podía valerse por sí mismo, por lo que su mamá se encargaba de atenderlo todos los días.

Gracias a la ayuda de lectores de Noroeste doña Sebastiana recibió en varias ocasiones el apoyo que tanto necesita ella y su hijo Victoriano, quien además de ropa y alimentos, requería pañales de adulto.

Ella siempre agradecía cada apoyo que recibía.

“Muchas gracias por todo el apoyo para mi hijo y para mi, que Dios se los multiplique”, decía doña Sebastiana.

¿Cómo ayudar?

Si usted puede ayudar a la familia de doña Sebastiana puede traer su donativo a las instalaciones de Noroeste, en calle Río Amazonas, número 602, en el fraccionamiento Campo Bello, a in costado de los Juzgados Familiares, para entregarlo lo más pronto.