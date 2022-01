$!Doña Leonila ofrece cocadas naturales a turistas y mazatlecos con el sabor peculiar de la Isla de la Piedra

“Ahorita la gente mayor y los extranjeros, como que le sacan más a comer azúcar, cree que hace daño, pero no conocen pues (...) El producto dura máximo 15 días, yo casi no uso conservador, solamente cuando hacemos pedidos grandes y foráneos que se llevan muchas cocadas”, añade.

Aunque ahora el trabajo le permite obtener ingresos dignos para su casa, Leonila dice que cuando inició, la necesidad de sacar adelante a su familia hizo que buscara la manera de mejorar su economía, así que comenzó a observar a otras personas para ver cómo se elaboraban ciertos postres, hasta que se decidió por la cocada, y de pasar a tener una pequeña entrada de dinero en sus primeros años, hoy ha levantado un negocio.

“La necesidad hace que uno aprenda, porque ni mi mamá ni mi abuela hacían, pero siempre nosotros nos hemos dedicado a la venta (de comida) y a mí me gustó la cocada y aprendí a hacerla yo sola, y enseñé a mis nueras”, destaca.

“Yo antes hacía tamales para vender, me iba a la playa y aquí a la comunidad, pero se llegó el momento en que se hizo muy pesado hacer los tamales porque yo me iba en una carretilla a la playa a vender, y ahora, pues me dedico más a esto, a la cocada... el negocio de la cocada me gusta y me ha ido bien”, asegura sonriente.