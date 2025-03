Donald Trump castiga a México por falta de resultados del Gobierno de Morena en contra del crimen organizado: PAN

El castigo con aranceles del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a México es por falta de acciones y resultados del Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional en contra del crimen organizado, todos saben que su estrategia de abrazos y no balazos no les funcionó, manifestó la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés.

”El castigo que el Presidente Donald Trimp ha impuesto al Gobierno de México ha salido y todo por la falta de acciones y resultados del Gobierno de Morena en contra del crimen organizado, todos sabemos que de ahí parte todo el problema, sin duda alguna su estrategia de abrazos, no balazos no les funcionó y México hoy está pagando muy caro las consecuencias”, añadió.

”Lo que estamos viviendo con la imposición de los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas es el resultado de una estrategia fallida de Morena de más de 6 años de abrazos y no balazos, simplemente no les funcionó, hoy nos tienen sumergidos en un grave problema, mandaríamos a nuestro País a la ruina si ésto no se soluciona”.

Momentos antes de que se anunciara que Donald Trum pospuso un mes más la aplicación de aranceles a México tras sostener una llamada telefónica con la Presidenta de la República, la dirigente estatal del PAN recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a un mítin al Zócalo en la Ciudad de México, pero eso es ridículo.

”La verdad eso es ridículo, no sé qué pretende lograr con esto, lo único que van a lograr es que el Presidente Donald Trump se ría del Gobierno de Morena que parece estar más preocupada por su manifestación que por resolver el verdadero problema, les pedimos que se pongan a trabajar en soluciones reales, la verdad es un tema muy importante y urgente como para que lo estén convirtiendo en un acto de populismo, ahorita no necesitamos eso, necesitamos soluciones”, reiteró.

”Nosotros estamos exigiendo desde nuestro partido una respuesta inmediata y racional para proteger la economía de las familias mexicanas y evitar que el problema se politice, también desde Acción Nacional proponemos realizar una reunión interparlamentaria para influir en las decisiones del Presidente Donald Trump, también hemos sugerido, otra de las propuestas que tiene nuestra bancada es imponer aranceles selectivos en estados claves de Estados Unidos como Texas y Nuevo México donde ahí las importaciones son más altas y la economía del comercio con México depende mucho”:

También dijo que se insta al Gobierno de México a plantear una estrategia real y efectiva para contrarrestar las medidas arancelarias, además se ha dicho que ocho de cada diez productos producidos en México son comprados por Estados Unidos y eso refleja que el 40 por ciento del Producto Interno Bruto.

Recalcó que a nadie le conviene una guerra comercial, eso definitivamente llevaría al desplome de la economía nacional y llevaría a México a una recesión económica, por lo que desde el PAN se está instando a Morena a que escuche no nada más a los morenistas sino a todos los partidos políticos que están muy preocupados y muy interesados sobre todo en dar una solución al tema de los aranceles.

El presidente del PAN en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías, expresó que el tema de los aranceles es una medicina muy amarga la que hoy está suministrando Estados Unidos a los mexicanos y que al final de cuentas pegará y traerá consecuencias graves, pero es el resultado de la estrategia de abrazos, no balazos y la negativa una y otra vez del Gobierno de Morena se aceptar que están involucrados con el crimen organizado y que finalmente no hicieron las acciones necesarias para poder combatir y evitar lo que hoy desgraciadamente el País del norte a sur está viviendo.

”Visualizamos ya una situación como la que hoy estamos viviendo y que finalmente tuvo que llegar (Donald Trump) a dar el manotazo sobre la mesa y a poner condiciones para poder que el Gobierno federal se pusiera y reaccionara y empezara a implementar acciones visibles para poder atender el llamado que desgraciadamente en un grito desesperado estaba haciendo la sociedad mexicana por la parte de seguridad que vive en País”, continuó.

”Pero finalmente tuvo que ser así que desde un país extranjero tuviera que intervenir para que el Gobierno federal pudiera hacer las acciones que han implementado reaccionando ante el llamado de Trump y no por un tema de voluntad propia y para aceptar una problemática que han venido queriendo ocultar y negando una y otra vez cuando la realidad hoy nos ha rebasado y creo que la medicina va ser amarga, pero creo que al final de cuentas están ayudando a combatir el crimen organizado al cual el Gobierno de morena se había negado a hacerlo”.

También expresó que los aranceles a los productos agrícolas, principalmente las hortalizas, no afectarán solamente a los consumidores de Estados Unidos, sino a los productores mexicanos porque al ser más caros por los gravámenes, la Unión Americana buscará comprarlos en otros países a los que no se les apliquen esos aranceles.