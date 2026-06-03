Donan $2 mil 500 para apoyo a cirugía urgente de María Esther en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un apoyo económico de 2 mil 500 pesos fue donado de manera anónima por una fiel lectora de Noroeste y que siempre se suma a estas causas. El apoyo es para la señora María Esther Sánchez González, quien requiere una operación urgente en su pierna izquierda, luego de ser diagnosticada con una trombosis venosa superficial.

Los 2 mil 500 pesos fueron traídos a Noroeste y serán entregados a la brevedad a la señora María Esther.

La familia explicó que el padecimiento consiste en la formación de un coágulo de sangre en una vena superficial de la pierna izquierda, específicamente en la vena safena interna, considerada la vena superficial más larga de la extremidad.

De acuerdo con el diagnóstico médico, se trata de un coágulo extenso que representa un riesgo importante para la salud de María Esther, debido a la posibilidad de que avance y provoque mayores complicaciones.

Sus familiares señalaron que desde hace varios días la señora presenta inflamación severa en la pierna, dolor constante y dificultades para caminar, situación que ha empeorado debido a que ya no cuenta con medicamento para continuar el tratamiento indicado por los médicos.

La familia manifestó que el principal obstáculo es el costo de la intervención médica, que ronda los 40 mil pesos, recurso que actualmente no tienen posibilidad de reunir de manera inmediata.

Se requiere el apoyo de todos

Para quien esté interesado en realizar algún donativo, se puede acercar a las oficinas de Noroeste Mazatlán, en la calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o bien, llamar al 669 915 5200.