$!Donan $500 a Lilian Karina para su cirugía; necesita reunir $40 mil

La ayuda la trajo una persona anónima y le será entregada de inmediato.

MAZATLÁN._ Un donativo anónimo de 500 pesos llegó a las instalaciones de Noroeste para Lilian Karina, quien necesita reunir 40 mil pesos para pagar una cirugía urgente, tras sufrir fractura de radio y cúbito de su brazo izquierdo al caerse en su domicilio.

En entrevista con Noroeste el pasado domingo 7 de septiembre, Lilian Karina narró cómo fue su accidente.

La vecina de la colonia Estero señaló que una caída en las escaleras de entrada a su hogar cambió drásticamente su vida, ya que le dejó una fractura en el brazo izquierdo que requiere una urgente intervención quirúrgica, pero la falta de recursos y la saturación en el sistema público de salud la tiene contra el reloj pidiendo ayuda ciudadana.

Una situación complicada es la que le ha tocado enfrentar a la mujer de 37 años, quien el pasado 19 de agosto, al intentar bajar las escaleras de su casa, una de sus piernas se dobló y la otra no le respondió rápidamente, lo que le hizo perder el equilibrio.

En este incidente, Lilian Karina cayó desde cuatro altos escalones, donde terminó golpeándose la cadera y la cabeza, pero relata que lo que más le causó impacto fue el darse cuenta que no podía mover su brazo izquierdo.

Tras ser auxiliada, fue llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán.

Tras horas de espera, le diagnosticaron una fractura de radio y cúbito desplazada a 45 grados, por lo que los médicos le informaron que sin una cirugía lo más pronto posible, corre el riesgo de perder la movilidad total del brazo.

Lilian Karina necesita reunir 40 mil pesos para la cirugía y no perder su brazo.



Para ayudarla

Si usted desea ayudar a Lilian Karina, puede traer su donativo a las instalaciones de Noroeste, ubicadas en calle Río Amazonas, número 602, fraccionamiento Campo Bello, a un costado de los Juzgados Familiares.