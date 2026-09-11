$!Donan camión de Bomberos de Ataque Rápido al Gobierno de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán recibió un camión de Ataque Rápido, donado por Bomberos Veteranos a través de Club Rotario Mazatlán, mientras que la corporación de Bomberos Veteranos recibió una camioneta destinada al Sistema de Comando de Incidentes. La entrega permitirá fortalecer la capacidad de respuesta y coordinación ante situaciones de emergencia.

“El Municipio recibe hoy de los Bomberos Veteranos, a través de los buenos oficios de los Rotarios, un camión de Ataque Rápido, una unidad especializada para la protección del Dispensario de Residuos Municipal. Este es un espacio que por su naturaleza representa un riesgo permanente de incendio. Por eso, contar con una unidad específica para atender ese riesgo nos da una capacidad de respuesta que antes no teníamos. Es una obra de previsión, y la previsión salva vidas”, expresó la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez.

A través de un comunicado, se informó que José de Jesús Sánchez Reynoso, presidente del Comité de Proyectos Rotarios Compartidos Canadá-Estados Unidos-México, señaló que están muy agradecidos y afortunados por toda la voluntad y apoyo recibido de parte de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. “Estoy seguro de que ahorita contamos aquí en Mazatlán, gracias al apoyo que hemos recibido de usted Presidenta, con la mejor flota de camiones de bomberos en Sinaloa, y me atrevo a decirlo, con la mejor flota de camiones de bomberos en el noroeste del País”, afirmó Sánchez Reynoso.