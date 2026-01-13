Donan mazatlecos $4 millones 200 mil en 2025 a Bomberos Mazatlán: Jumapam

MAZATLÁN._ Un monto acumulado de 4 millones 214 mil 291 pesos fue el apoyo que el Honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán recibió durante el año pasado, gracias a la aportación voluntaria de 2 pesos que, generosamente, dona cada usuario de los servicios hídricos al pagar puntualmente su recibo de consumo a Jumapam.

De acuerdo con un comunicado, Óscar Humberto Calzadillas Pérez, gerente comercial de Jumapam, manifestó que hablar de un donativo mensual promedio de 351 mil pesos, que al año suman más de 4.2 millones de pesos, es un monto importante, sin embargo, reconoció que el apoyo podría haber sido mayor si todo el Padrón de Usuarios pagara puntual y si todos los usuarios aceptaran dar ese módico apoyo.

“Estamos muy satisfechos de saber que, a través de Jumapam, se logró un apoyo de más de 4.2 millones de pesos para los Bomberos en un año, y sabemos que podría haber sido mayor, porque el donativo de 2 pesos lo cubre quien paga puntual, es decir, quien se retrasa varios meses, no acumula el donativo que corresponde a todos los meses; el sistema sólo le agrega un peso más por el segundo y otro por el tercero, haciendo un donativo real de 4 pesos independientemente de los meses que deba, y eso es, ya que se pone al corriente en el pago”, explicó Calzadillas Pérez.

Al conmemorarse el 84 aniversario de la fundación del Honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, el funcionario municipal reflexionó que otro aspecto que limita el apoyo económico es que, por tratarse de una aportación voluntaria, hay un gran número de usuarios que rechazan dar los 2 pesos, porque es su derecho decidir si apoyan o no a la agrupación, como queda al criterio de cada persona, hay quienes solicitan eliminar el donativo al momento de pagar su recibo en cajas.