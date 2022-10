¿Dónde está ‘El Químico’? Tras denuncia penal de la ASE, el Alcalde de Mazatlán no ha aparecido en público

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, tiene más de 24 horas sin ser visto públicamente en el Palacio Municipal en el contexto de que la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal en su contra por presunto daño patrimonial por 60 millones de pesos a la Comuna por el contrato de 400.8 millones de pesos por adquisición de luminarias a Azteca Lighting.

La vez más reciente que se le vio fue cerca de las 7:30 horas del miércoles cuando llegó a su despacho y salió aproximadamente a las 8:48 horas de ese mismo día sin atender a personal de medios de comunicación.

Por la tarde el personal jurídico de la ASE presentó la denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con su agenda pública, Benítez Torres acudiría a las 20:00 horas de ese mismo miércoles a la Inauguración del Festival Cultural, en este puerto, organizado por el Gobierno del Estado, pero no acudió.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruno Quñónez, manifestó que se analizará la denuncia y si existen elementos se solicitará juicio de procedencia o juicio político en contra de Benítez Torres por las luminarias.

Apenas el 4 de septiembre pasado el Alcalde aseguró que se solventará toda aquella información que se requiera en la revisión de los contratos con la empresa Azteca Lighting sobre la adquisición de luminarias.

”No tengo cola que me pisen. Imagínense, en cuatro años no he pedido un cinco prestado”, añadió el Alcalde en esa ocasión.

Hasta el medio día de este jueves el Alcalde no ha llegado a la Presidencia Municipal ni tiene en su agenda pública algún evento programado en este municipio.